Una jornada con varias ponencias y mesas redondas analiza la innovación y aprendizaje sobre la fibromialgia en la UEMC

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará este martes, 12 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, la jornada 'Innovación, aprendizaje y salud en fibromialgia', centrada en la fibromialgia y las enfermedades crónicas invisibles una jornada científica y social que convertirá el campus en un espacio de encuentro entre pacientes, profesionales sanitarios, comunidad universitaria y agentes del ámbito de la I+D+i.

El objetivo de la jornada es compartir los resultados de los talleres desarrollados a lo largo del proyecto anual, visibilizar la realidad de la fibromialgia y fomentar el diálogo interdisciplinar entre profesionales, pacientes y comunidad universitaria, reforzando al mismo tiempo una red estable de colaboración universidad-sociedad.

La iniciativa está dirigida a pacientes, familiares, cuidadores, asociaciones, profesionales sanitarios y sociales, estudiantes universitarios y agentes del ecosistema de la I+D+i en salud, con especial énfasis en la transferencia de conocimiento y el aprendizaje experiencial como herramientas de impacto formativo y social.

La jornada se abrirá a las 9:30 horas con la inauguración institucional a cargo del rector de la UEMC, David García López, tras lo que tendrá lugar la ponencia inaugural 'Vivir mejor con fibromialgia: el papel clave de la Terapia Ocupacional en una Unidad de Fibromialgia', impartida por Adrián Rodríguez Marazuela, terapeuta ocupacional de la Unidad de Fibromialgia del Hospital Sant Joan de Déu de Palma.

A las 10:30 horas tendrá lugar la primera mesa redonda, 'Atención integral en fibromialgia: voces y experiencias desde la clínica', moderada por Olga I. Fernández Rodríguez, coordinadora del Grado en Terapia Ocupacional de la UEMC, directora del grupo de investigación INPRO y responsable del proyecto de innovación educativa.

Tras una pausa café y un espacio de networking con exposición de pósteres científicos -en la que se reconocerán los mejores trabajos en distintas categorías-, la jornada continuará a las 12:00 horas con la mesa redonda 'El valor del aprendizaje-servicio: reflexiones del equipo académico y estudiantil'.

La jornada concluirá a las 13:00 horas con una sesión de conclusiones y entrevista titulada 'Resultados que importan: la experiencia del Proyecto de Innovación Educativa desde la asociación', moderada por Raquel Pajares Fernández, profesora de Publicidad y Relaciones Públicas.

La jornada está financiada por el Plan TCUE 2024-2027 de la Junta de Castilla y León y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.