José Antonio Diez defiende los Fueros de León como base de la modernización de la justicia

El alcalde de León, José Antonio Diez (primero por la derecha), acompañado por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios (centro) y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen (primero por la izquierda). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha defendido este miércoles los Fueros de León como base de la modernización de la justicia y León como Cuna del Parlamentarismo, título concedido por la Unesco a la capital leonesa.

"No sin vicisitudes, negativas e intentos de apropiación, ese título sigue siendo un orgullo para los leoneses y también un hito en nuestra lucha por el reconocimiento de nuestra identidad como pueblo y, de ello, nuestro derecho a ser considerados una región histórica y una comunidad autónoma propia", ha recalcado y ha agregado que los leoneses siguen ligados a ese pasado "como eje" de su futuro.

Además, ha asegurado que la evolución del Reino de León no hubiera sido la misma sin el peso que la justicia, los derechos y las normas tuvieron en su desarrollo. Al respecto, ha puntualizado que el Fuero de León recogió un conjunto de normas que buscaban la paz interna, el fortalecimiento de la unidad del Reino y la protección de la población, sentando las bases de un derecho más moderno y efectivo para la época. "Llegaba el texto, incluso, a establecer la elección de los jueces", ha destacado.

A los Fueros se ha referido el regidor como la base que sentó las normas de convivencia hace mil años y que hoy es "suficiente argumento" para explicar la reivindicación de respeto a la identidad del pueblo leonés, la base histórica, geográfica e identitaria sobre la que se trabaja para, "siempre dentro de la Constitución y el marco normativo actual", obtener reconocimiento a la identidad diferenciada y mayores cuotas de autogobierno que "permitan caminar hacia adelante con futuro y posibilidades", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, José Antonio Diez ha hecho alusión en su discurso al genocidio del pueblo palestino para el que ha reclamado precisamente justicia. "Ahora que es ineludible, obligado y perentorio establecer acciones y leyes que no dejen impunes actos atroces y que no muestren más crueldad en la respuesta, defendemos el diálogo, el debate y la concordia", ha apuntado. "El silencio ante la masacre nos hace cómplices y culpables", ha resumido.

El alcalde ha participado en la apertura de DATAfórum Justicia 2025, un foro anual que ha elegido en esta ocasión a la capital leonesa para reunir a expertos de todo el país para compartir experiencias y conocimientos sobre el avance de la justicia. Al inicio de los actos han asistido el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios; el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; la rectora de la Universidad de León, Nuria González y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, entre otras autoridades.

El Ayuntamiento de León colabora con la organización del DATAfórum Justicia 2025 con la cesión de diversos espacios municipales como el Auditorio Ciudad de León, lugar en el que se celebran los principales actos del encuentro.