José Antonio Manrique, quinto en la lista electoral por Cs, relevará a Noemí Otero en el Ayuntamiento de Segovia

SEGOVIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Antonio Manrique, quien figuró en el quinto puesto de la lista electoral de Ciudadanos en las elecciones locales de 2023, relevará a Noemí Otero como concejal en el Ayuntamiento de la ciudad, tras la renuncia de la hasta ahora portavoz de la formación liberal.

El nuevo edil, segoviano y vinculado al mundo del deporte desde 1979, ha decidido asumir la responsabilidad de continuar el trabajo del partido en la política municipal, tras la imposibilidad de hacerlo el número dos, Javier Carretero, por incompatibilidad profesional, y la renuncia de los números 3 y 4 a ocupar el cargo por razones personales.

Manrique, fundador del histórico Club de Atletismo CAS, ha desarrollado durante décadas una trayectoria ligada al deporte segoviano, ámbito en el que ha participado de la actividad deportiva en la ciudad desde el año 1979.

José Antonio Manrique ha ensalzado la figura de su antecesora en el cargo, de quien ha asegurado que "ha demostrado durante estos años su compromiso con Segovia y su capacidad de trabajo". El nuevo concejal ha subrayado que su intención es "dar continuidad a la labor desarrollada por Ciudadanos y Noemí Otero durante este mandato, manteniendo una actitud constructiva, con propuestas necesarias para mejorar Segovia".

Manrique ha añadido que mantendrá "una línea de actuación basada en la cercanía, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones a los problemas reales de la ciudad".

El relevo se produce después de que Noemí Otero, hasta ahora portavoz de la formación liberal, haya renunciado el pasado mes de septiembre a su puesto como concejal en el Ayuntamiento de Segovia. Manrique asume la tarea de continuar en el escaño conseguido por Ciudadanos, hasta las próximas elecciones locales de 2027.

El nombramiento del concejal de Ciudadanos tendrá lugar en el próximo pleno ordinario de octubre. Tal como adelantaba el alcalde de la ciudad, la primera tarea del nuevo concejal será estudiar la propuesta de presupuestos municipales que el equipo de gobierno quiere presentar a todos los grupos políticos para su debate en el pleno ordinario de noviembre.