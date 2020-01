José Bono señala que "no conviene levantar fronteras ni en Cataluña ni en León"

Publicado 14/01/2020 20:14:01 CET

SALAMANCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro socialista José Bono ha mostrado su desacuerdo con la iniciativa defendida por representantes del PSOE en León de promover una región leonesa.

"No estoy de acuerdo, me parece que a estas altura no conviene levantar fronteras ni en Cataluña ni en León", ha apostillado durante un encuentro con los medios de comunicación durante su visita a la Universidad de Salamanca (USAL).

Sobre esta misma cuestión, el político socialista José Bono ha explicado: "Mi partido no es un cuartel y por tanto alguien puede decir algo que no sea mayoritariamente acogido, y no estoy de acuerdo".

Así lo ha señalado antes de presentar en la USAL su libro 'Se levanta la sesión', un acto que ha tenido lugar en el Aula Miguel de Unamuno de las Escuelas Mayores de la institución académica salmantina, a partir de las 19.00 horas.

Con esta obra de la editorial Planeta, Bono cierra la trilogía que inició con 'Les voy a contar' y 'Diario de un ministro' y en ella ahonda en temas, anécdotas y conversaciones que remontan al lector a distintos momentos trascendentales de la política nacional.

Entre otros asuntos, el político manchego repasa en la publicación situaciones de la reforma del artículo 135 de la Constitución, el golpe de estado del '23-F', la abdicación del rey Juan Carlos I o las vivencias en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre Cataluña.