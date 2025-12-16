José Luis Cienfuegos, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025 a título póstumo

Archivo - El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, durante la lectura del palmarés de la 70ª edición de la SEMINCI, en el Salón de Espejos del Teatro Calderón, a 1 de noviembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) hasta su fallecimiento el pasado 2 de diciembre, ha sido reconocido con una de la Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025.

El gestor cultural nacido en Avilés (Asturias) y que antes de su paso por el certamen vallisoletano estuvo al frente del Festival de Gijón y del de Sevilla, recibe esta distinción a título póstumo, como la artista plástica Roberta Marrero, el periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola y la actriz Verónica Echegui.

Ellos forman parte de los 35 galardonados con las Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025 aprobadas este martes, 16 de diciembre, por el Consejo de Ministros, unos galardones que reconocen a "personalidades y entidades que han contribuido a la difusión y a la creación cultural en España" y cuyos distinguidos ha dado a conocer la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En concreto, en el ámbito de la música han sido galardonados la cantautora Christina Rosenvinge; el productor y DJ Óscar Mulero; las cantantes Karina y María del Monte; la cantaora Estrella Morente; el grupo musical Los Chichos; la entidad músico social Fundación Vozes y el Festival de música Primavera Sound.

En cine y teatro, han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau; la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa; y la familia de cómicos Pla-Solina. También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova; y el coreógrafo Marcos Morau.

En literatura, se ha reconocido al escritor Manuel Vicent; a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles; a la filóloga y escritora Irene Vallejo y la librería Rafael Alberti; mientras que en bellas artes y patrimonio cultural se ha reconocido al grafitero y artista multidisciplinar Suso 33; a la arqueóloga Teresa Chapa; al antropólogo forense Francisco Etxeberría; y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández León.

Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart; la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado; el diseñador André Ricard; la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris; y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.