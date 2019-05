Jose Luis Vázquez pide el voto para Tudanca y acusa al PP de no haber "atendido" a las propuestas de su partido

Publicado 24/05/2019 14:39:37 CET

SEGOVIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Segovia para las elecciones regionales del próximo domingo, José Luís Vázquez, ha reclamado el voto para la candidatura de Luis Tudanca a las Cortes de Castilla y León, sobre el que ha asegurado que es "una persona joven, de nuestra tierra, un castellano y leones recio, pero a la vez comprometido".

Sobre las elecciones del próximo domingo, el candidato se ha mostrado confiado y ha asegurado que en dicha cita recabarán la confianza de los castellanos y los leoneses y además, ha añadido, que encontrarán esa rendición de cuentas a la que no está acostumbrado quién durante 32 años no nos ha querido, ya que, según ha afirmado, el gobierno del Partido Popular no ha atendido las reivindicaciones de los socialistas.

El candidato ha hecho esta valoración a escasas horas de la jornada de reflexión, a las puertas del Ayuntamiento de Segovia, donde ha agradecido a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia su "receptividad", al igual que ha valorado el "esfuerzo" realizado a los medios de comunicación presentes en la campaña.

Vázquez también ha criticado a sus rivales del Partido Popular por haber "hurtado" la posibilidad de contrastar los programas electorales y de proponer alternativas en un debate cara a cara, y ha lamentado que tan solo se hayan llevado a cabo estos en materias de despoblación y sanidad, así como ha lamentado que no ha existido de igual manera dicho enfrentamiento con el candidato del PP a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, algo que a su juicio "menoscaba la democracia.

El candidato ha asegurado que tras los resultados que se han dado en las pasadas elecciones generales se ha creado una "inercia" de creación de un modelo "donde las cosas cambian, donde las oportunidades se pueden dar, donde los servicios se pueden crear y los derechos se pueden sostener", ha afirmado Vázquez, que también ha incidido en la importancia de buscar "gobiernos aliados", como los de "Tudanca y miles de ayuntamientos de la Comunidad Autónoma".