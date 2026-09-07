José María Pou, Aitana Sánchez-Gijón y Paco Mir encabezan el trimestre del Teatro Juan Bravo de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación oficial del último trimiestre del Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia contará con más de medio centenar de actividades y contará con la participación, entre otros, de los actores José María Pou, Aitana Sánchez-Gijón y Paco Mir dentro de un cartel que culminará con una traca final dirigida al público familiar durante las fechas navideñas.

El intérprete José María Pou será el encargado de inaugurar la agenda oficial el 26 de septiembre con la obra 'Gigante', un montaje basado en el éxito de Roald Dahl. Por su parte, Aitana Sánchez-Gijón protagonizará el 13 de diciembre 'Malquerida', mientras que Paco Mir llegará el 18 de diciembre con una versión al estilo Tricicle de 'El perro del hortelano'.

La oferta teatral para adultos se completará con montajes como 'Yo nací en un surco de judías', de Almealera el 9 de octubre; 'Valentina en el limbo', el 10 de octubre; 'Feliz día', el 31 de octubre; 'Don Juan', el 1 de noviembre, y la obra 'Burladas', de Esther Berzal, el 19 de diciembre.

En el apartado musical, la programación incluye el quincuagésimo aniversario de la Ronda Segoviana, el 2 de octubre, y el concierto de Kiko Veneno, el 4 de octubre. Posteriormente, actuarán los segovianos Los Lebreles, el 5 de diciembre, y el Nuevo Mester de Juglaría, los días 8 y 9 de enero. Asimismo, la compañía Opera 2001 se despide de los escenarios con la representación de 'La flauta mágica', el 18 de octubre, dentro de una gira tras tres décadas de trayectoria.

El calendario también ha reservado un espacio destacado para las propuestas de magia, danza y teatro infantil. Entre ellas, se ha programado 'Houdini. Historia de una muerte', el 11 de diciembre, además de montajes familiares como 'Camuñas', el 11 de octubre; 'Mas Mix', de Spasmo Teatro, el 30 de octubre; 'Ser centella', de Garrapete, el 6 de diciembre, 'Alicia en el barco de las maravillas', los días 26 y 27 de diciembre, y 'Todo lo posible', de Nueveuno Circo, los días 29 y 30 de diciembre, junto al tradicional concierto de Año Nuevo, los días 2 y 3 de enero.

El vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, y el director del recinto, Marco Antonio Costa, han destacado el esfuerzo por configurar un catálogo de gran calidad y precios populares. La mayoría de los espectáculos mantendrá un rango de entradas de entre 8 y 28 euros, salvo 'Gigante' y la ópera, que superarán dicho margen.