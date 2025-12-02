Archivo - Juan del Val firmará ejemplares de 'Vera, una historia de amor' el 17 de diciembre en Valladolid - LIBRERÍA OLETVM - Archivo

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor comunicador Juan del Val firmará ejemplares de 'Vera, una historia de amor', Premio Planeta 2025, el próximo miércoles 17 de diciembre en la Librería Oletvm de Valladolid.

La firma de libros comenzará a las 18.00 horas del mencionado día en el establecimiento ubicado en la Plaza del Salvador de la capital vallisoletana, según ha informado la librería en un comunicado recogido por Europa Press.

Con 'Vera, una historia de amor', Del Val ha ganado el 74 Premio Planeta, dotado con un millón de euros. La propuesta versa sobre una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe su matrimonio vacío con un marqués e inicia una relación con un hombre más joven, lo que le conduce a un proceso de liberación personal.

Antes de esta novela, el escritor firmó junto a Núria Roca 'Para Ana, de tu muerto' y 'Lo inevitable del amor', mientras en 2017 publicó su primera novela en solitario, 'Parece mentira', en 2019 recibió el Premio Primavera de novela con 'Candela' y en 2021 publicó 'Delparaíso'.