El juez da la razón a la Diputación de Segovia en el caso del puesto de trabajo de director del Juan Bravo

SEGOVIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 1 de Segovia ha dado la razón a la Diputación en el caso del puesto de trabajo de director del Teatro Juan Bravo después de que el pasado 15 de julio se hiciera firme la sentencia de 30 de junio en la que se acordaba desestimar la demanda formulada por el grupo socialista, declarando la inadmisibilidad de la demanda, ante la que los socialistas no han presentado ningún recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

De esta manera, en cuanto al análisis del Fallo de la Sentencia, la inadmisibilidad de la demanda tiene su fundamento en que el acto administrativo objeto de impugnación, el Decreto 2021/3864 de 18 de agosto sobre Prórroga de la acumulación temporal de las funciones del puesto de trabajo de Director del Teatro Juan Bravo, es reproducción de otro acto administrativo anterior definitivo y firme como es el Decreto 801/2021 de 29 de enero de Adscripción Temporal de un Trabajador al puesto de trabajo de director del Teatro Juan Bravo, informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Por ello, según reza la sentencia, es evidente que el Decreto impugnado se trata de un acto reproducción de otro anterior definitivo y firme, confirmatorio de otro acto consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma, de acuerdo con la aplicación del artículo 151.9 de la LRJS. Por ello, lo que viene a poner de manifiesto la sentencia, es que no tiene sentido entrar a debatir la legalidad de un Decreto de Prórroga de Acumulación Temporal de funciones, cuando no ha sido recurrido el Decreto de Acumulación Temporal de funciones, siendo este último firme y consentido.

Así, el objeto de debate solo sería admisible si la controversia versara sobre "la ilegalidad o improcedencia de extender temporalmente el Decreto Inicial, sin embargo, no existe ninguna alegación específica sobre esta cuestión". De todo esto se concluye que todas las alegaciones de la parte demandante tienen por objeto desvirtuar la legalidad del Decreto Inicial, por lo que debieron debatirse al dictarse ese Decreto Inicial y que, al no plantearse, se entiende firme y consentido.

Tras conocer que el grupo socialista no ha interpuesto recurso y que la sentencia es firme, el diputado de Cultura y responsable del Teatro Juan Bravo, José María Bravo ha asegurado que demuestra que el PSOE ha querido "politizar" un tema que era exclusivamente laboral y basado en informes técnicos como la Diputación ha defendido desde el principio. "Por eso creo que desde el grupo socialista deberían dar explicaciones, porque me parece una falta de respeto que hayan querido tirar lodo sobre una decisión de los funcionarios de la Diputación como era habilitar esta plaza de director en el Teatro Juan Bravo", ha añadido.

Además, Bravo ha insistido en que llevaron este asunto al Juzgado "in extremis". "Desde este grupo se les dijo que, si algo estaba mal, asumiríamos las decisiones judiciales. Ahora han perdido y no dicen nada, lo suyo es que salieran, por lo menos, a pedir disculpas a toda esa gente a la que han hecho daño con sus palabras", ha añadido.