El juez de 'La Perla' rechaza dar traslado de las diligencias a la Comisión de Investigación de las Cortes

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha rechazado la petición del presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, para que por parte del órgano judicial fuera remitida copia de las diligencias del conocido 'caso Perla Negra', tal y como acordó la Comisión de Investigación parlamentaria sobre la materia.

Se trata de una decisión de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), que considera que la solicitud de las Cortes no tiene amparo en el Reglamento 1/2005 de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial al tratarse de un procedimiento judicial en curso en el que solo las partes "interesadas y comparecidas" tienen derecho a la obtención de copias.

El acuerdo de la LAJ, que ya ha sido notificado al presidente de las Cortes, es revisable por el juez si el interesado lo solicita en el plazo de tres días, según informaron a Europa Press fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El pasado día 29 de enero, en una polémica reunión de la La Comisión de Investigación sobre las Eólicas abierta en las Cortes de Castilla y León, se aprobó finalmente solicitar al Juzgado de Instrucción número 2 copia de las diligencias de 'La Perla' y, en caso de no obtener respuesta positiva, pedirlo con carácter subsidiario a la Junta y al PSCyL, personados en la causa en calidad de perjudicada y acusación popular, respectivamente.

El argumento dado entonces por el 'popular' Salvador Cruz es que el PSOE figura personado en la causa como acusación popular y, a su juicio, se encuentra por ello en una "situación de privilegio" respecto del resto de grupos de la comisión por su mayor conocimiento de lo investigado.

La respuesta no se hizo esperar y la socialista Ana Sánchez aconsejó al PP que recabe la documentación pedida en el propio juzgado de instrucción, donde, recordó, no sólo no se personó en las diligencias sino que "boicoteó" la comisión la pasada legislatura abierta en las Cortes, o bien que recurra a la Junta, que figura como parte personada, o incluso a los propios acusados, "era eran amiguetes suyos".

En cualquier caso, la parlamentaria socialista ya advirtió de que la documentación solicitada pueden consultarla los 'populares' en la sede del PSOE y cuando abonen la minuta de sus letrados, en alusión al coste que la personación de los socialistas en el 'Caso de La Perla' ha supuesto para sus arcas.

"No le vamos a cargar la minuta ni a la Cámara ni a los ciudadanos, pero sí al PP", aseveró Sánchez, quien insistió en el "auténtico esperpento" demostrado por el PP en la comisión y se mostró confiada en que la documentación pedida fuera finalmente aportada por el juez instructor, cosa que no ocurrirá.

-. Firma: AEC .-