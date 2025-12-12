Junta advierte del déficit de hasta 30.000 personas en sector de construcción para responder a la obra pública y privada

La Junta de Castilla y León advierte del déficit de personal cualificado en el sector de la construcción. - EUROPA PRESS

LEÓN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio La Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado este viernes que la Comunidad tiene un "déficit" de entre 25.000 y 30.000 personas en el sector de la construcción necesarias para dar respuesta a la obra pública y privada.

Según ha explicado, en la actualidad el sector vive un momento de recuperación y, en este estado de crecimiento, hay un "serio problema" por la falta de personal especializado para la edificación.

Al respecto, ha precisado que en Castilla y León se calcula que de los 1.047.000 personas ocupadas en torno al 6,6 por ciento pertenece al sector de la construcción, lo que representa más de 70.000 trabajadores.

Frente a estos datos, ha planteado el "déficit" de entre 25.000 y 30.000 personas en el sector para acceder a las empresas y que estas puedan dar respuesta en estos momentos a toda la obra pública, que es "muy potente" y a la obra privada, que "que se ha incrementado de forma relevante".

Ante el nuevo panorama de "resurgimiento" de la construcción y la edificación surge este aspecto "negativo" de la falta de profesionales, concretamente de trabajadores de oficios clásicos como gruistas o caravisteros, pero también en especializaciones como la construcción industrializada, la rehabilitación constructiva o todo lo referente a las nuevas tecnologías en materia de ahorro y de eficiencia energéticos.

Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo en el Albéitar (León), donde ha tenido lugar la presentación del nuevo centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción que se pondrá en funcionamiento en la ciudad.