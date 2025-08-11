La Junta advierte de que los valores de ozono pueden superarse en la zona atmosférica de El Bierzo (León)

LEÓN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha advertido este lunes, 11 de agosto, de que los valores de ozono troposférico en la zona atmosférica de El Bierzo, formada por más de una veintena de localidades, podría superar los umbrales en las próximas horas, por lo que ha pedido precaución.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado, en su página web, que las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire situadas en esta zona atmosférica han registrado, durante una hora, sobre las 15.00 horas, unos valores próximos al umbral de 180 nanogramos por metro cúbico.

En este contexto, la tendencia observada, junto con los modelos de predicción, indica que es "muy probable" que se supere este umbral, lo que se confirmaría de superarse el umbral durante una hora.

La Junta de Castilla y León, a través de la Red de Control de la Calidad del Aire, está manteniendo un seguimiento pormenorizado de la evolución de la calidad del aire, y se avisará puntualmente en el caso de una superación de esos valores.