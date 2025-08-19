La Junta anuncia el regreso de los medios aéreos al fuego de Sanabria y espera "un mayor control"

ZAMORA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha anunciado este martes por la mañana el regreso de los medios aéreos para combatir el fuego que ha llegado desde Porto al entorno del Lago de Sanabria y que se encuentra en nivel 2. Durante el lunes, estos efectivos no habían podido trabajar a causa de las densas columnas de humo existentes en la zona.

Con esta novedad, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, espera que se logre un "mayor control" sobre un fuego que aún mantiene a diez localidades desalojadas. De momento, ninguna de ellas ha sufrido daños en el interior del casco urbano, según la Junta, aunque algunas como Vigo de Sanabria, de las más cercanas al lago, se han visto muy amenazadas por el fuego.

Prada ha explicado que, de esas diez localidades, hay ahora 142 personas que han sido evacuadas a Benavente. El resto ha decidido marcharse a otras zonas o quedarse en los pueblos, en contra de las recomendaciones de la Guardia Civil. También en Benavente hay 21 personas de edad avanzada que han sido trasladadas a una residencia.

La Junta ha recordado también que continúan las restricciones a la movilidad en varias carreteras, particularmente la ZA-103, que conduce a Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda y la Laguna de Peces, y que está cortada por completo al tráfico en estos momentos.