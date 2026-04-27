La Junta asegura que aprovechará "al máximo" el Plan de Vivienda pero critica la falta de participación de las CCAA

En el centro de la imagen, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Casitlla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado de "buena noticia" la aprobación del Plan Estatal de Vivienda y ha asegurado que la Junta lo aprovechará "al máximo", aunque ha criticado la falta de participación de las comunidades autónomas y algunas de las medidas que contempla.

Suárez-Quiñones se ha expresado así en el marco de un acto de entrega de camiones y puntos limpios móviles a entidades locales al que ha asistido junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y al alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez.

En este contexto, el consejero, aunque considera que debería haberse aprobado antes el Plan porque el anterior tenía como marco temporal 2022-2025, ha asegurado que es una "buena noticia" porque supone un incremento de la aportación de fondos del Estado, que duplica la participación, pero ha incidido en que conlleva también un esfuerzo "muy relevante" para las comunidades autónomas, que en el caso de Castilla y León supone multiplicar por seis su colaboración, lo que se añade a las inversiones en materia de vivienda propias de la Comunidad.

"Lo vamos a aprovechar al máximo de sus posibilidades a favor de la lucha por este reto que es la primera preocupación de los ciudadanos ahora mismo, el acceso a una vivienda digna y en condiciones asequibles, especialmente a los jóvenes, y nosotros con una mirada muy especial al medio rural", ha apuntado.

Sin embargo, el consejero ha aclarado que hay "discrepancias" que ha afirmado que el propio delegado del Gobierno conoce porque considera que no se ha dado la participación "suficiente" a las comunidades autónomas en la confección del Plan antes de su aprobación.

A este respecto, ha incidido en que a pesar de que ha habido contactos y conferencias sectoriales la participación no ha sido "real" a la hora de considerar medidas que proponían, aunque ha reconocido que alguna se ha plasmado en el Plan.

COMPETENCIA AUTONÓMICA

"Esto es una discrepancia profunda porque hay que recordar que las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas", ha dicho el consejero, quien ha aseverado que por esta razón tenían que haber tenido una mayor participación en su elaboración, además de que tienen discrepancias con algunas medidas con las que no están conformes.

Sin embargo, a pesar de las discrepancias que "legítimas" que existen y de que cada comunidad "defiende lo suyo", ha insistido en que se aprovechará "al máximo".

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha incidido en que el plan permitirá aportar en sus cinco años de vigencia, entre 2026 y 2030, 380 millones a política de vivienda, que se suma a lo que ejecuta la Junta, que orienta una inversión entre 2024 y 2030 cercana a los 1.000 millones de euros entre fondos europeos, del Plan Estatal, desgravaciones fiscales, autonómicas y apoyos financieros.

"En consecuencia, una apuesta muy relevante por parte de la Junta de Castilla en materia de vivienda", ha señalado Suárez-Quiñones, quien ha afirmado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tiene la vivienda como una de las prioridades políticas en la anterior legislatura y en la que se inicia.