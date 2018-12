La Junta asume el importe de las obras necesarias para la depuración de aguas en Golmayo y Los Rábanos (Soria)

Publicado 21/12/2018 17:29:31 CET

SORIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León asumirá el importe de las obras necesarias para la depuración de aguas en los municipios sorianos de Golmayo y Los Rábanos para resolver así el último paso para la construcción de la nueva EDAR y la licitación del emisario de Soria capital, por valor de 50 millones de euros, unas obras que se encontraban bloqueadas desde 2013.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, se ha reunido este viernes con los alcaldes de Golmayo, Benito Serrano, y Los Rábanos, Gustavo Martínez, y ha contactado con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, para solucionar la situación que afecta a las condiciones de incorporación de ambos municipios sorianos en el proyecto de la nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales de Soria, que se va a construir en el paraje de Sinóvas, en el término municipal de Los Rábanos.

La reducción de Fondos Europeos respecto a las del año 2013, cuando firmaron los convenios de gestión de la Depuradora de Soria con los mencionados municipios, hizo replantearse a éstos la conveniencia para los intereses municipales de estar incluidos en un proyecto común de depuración.

Las nuevas condiciones incluyen la aportación de la Junta de Castilla y León del 50 por ciento de la cantidad que le correspondería al Ayuntamiento de Soria.

De acuerdo con las obras necesarias para satisfacer la depuración de las aguas residuales de Golmayo y Los Rábanos, todas las partes han considerado conveniente dos cuestiones.

Por un lado, la solución de una depuración independiente para el municipio de Golmayo, para lo que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha asumido financiar la ampliación de la Depuradora de Fuentetoba, núcleo de Golmayo.

Por otro lado, que Los Rábanos, en cuyo término se ejecutará la nueva Depuradora de Soria, se integre en el sistema conjunto de Soria y los Rábanos, asumiendo la Junta de Castilla y León el coste de las obras necesarias para ello, debiendo Los Rábanos hacerse cargo del coste efectivo de depuración, tal como prevé el convenio firmado por ambos ayuntamientos en el año 2013.

Con este acuerdo se podrán acelerar los trámites para la firma del convenio entre ACUAES, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Soria y el Ayuntamiento de Los Rábanos que permita el inicio de las obras de la nueva EDAR y la licitación del emisario; un conjunto de obras que supondrá una inversión de 50 millones de euros y que se encontraban bloqueadas desde el año 2013.

La intervención de la Junta de Castilla y León, que pasa a cofinanciar la parte no cubierta con Fondos Europeos acordada en la pasada primavera entre la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, supuso el desbloqueo de la situación de la depuración de aguas residuales de la única capital de provincia de Castilla y León que no lo tiene debidamente resuelto, al verter en el embalse de Los Rábanos, declarado como zona sensible.

La Junta de Castilla y León asume esta financiación para dar una respuesta adecuada a los intereses de los municipios sorianos de Golmayo y Los Rábanos.