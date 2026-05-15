La Junta censura la "rebeldía intolerable" del Gobierno al incumplir la normativa sobre el lobo

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Sostiene que las consecuencias son "muy negativas", como el "embastecimiento" del medio rural, que está más proclive a sufrir incendios

PONFERRADA (LEÓN), 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado este viernes que el Ejecutivo central mantiene una postura de "rebeldía intolerable" después de que en julio de 2025 finalizase el plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de distintas especies de interés comunitario, entre ellas, el lobo ibérico.

En el día de ayer Castilla y León anunciaba que, junto a otras trece comunidades autónomas, iniciará acciones judiciales contra el Gobierno por incumplir tanto la normativa española como la europea en este ámbito.

Dichas acciones judiciales responden a que la actitud del Ejecutivo central, según ha explicado Suárez-Quiñones, hace que esté "en peligro" el medio rural, así como "la propia supervivencia del lobo". "Aparecen lobos eliminados de forma irregular. Esto tiene que ser controlado por la administración y eso es lo que reclamamos", ha apostillado.

El Ejecutivo central, ha añadido, impide a la Junta y a la sociedad rural gestionar el lobo e imposibilita que haya controles de población y "ahí es donde hay daños desproporcionados". En este contexto, ha recordado que el pasado año en la Comunidad el lobo mató a 6.400 cabezas de ganado, lo que supone "el abandono" de los ganaderos y "pone en peligro" el medio rural.

Ello desemboca, ha continuado, en consecuencias "muy negativas" como el "embastecimiento" del medio rural, que se encuentra de este modo más proclive a padecer incendios. "Es una cadena destructiva y el Gobierno, por razones ideológicas, está impidiendo que eso cambie", ha apostillado.

Por otra parte, el consejero ha negado tener constancia de la aparición en Zamora de un lobo muerto con dos orificios de bala, ante lo cual Ecologistas y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) han señalado a la Junta al entender que la permisividad en los controles se ha convertido en "un caldo de cultivo perfecto" para el furtivismo. Estos hechos se han denunciado ante la Fiscalía por un presunto delito contra la fauna.

Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha asistido este viernes a la entrega de puntos limpios móviles a los ayuntamientos de Ponferrada y Bembibre.