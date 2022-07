Junta coloca un collar a un oso pardo para su seguimiento por geolocalización

PALENCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Equipos especializados de la Consejería de Medio Ambiente han llevado a cabo el pasado fin de semana la primera captura y radiomarcaje de un oso pardo en el parque natural de la Montaña Palentina, al que han colicado un collar para su seguimiento por geolocalización.

Estos equipos especializados están formados por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, veterinarios de la red de centros de fauna de la Junta, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y miembros de la Patrulla Oso de la Montaña Palentina.

La captura del macho adulto fue realizada mediante el sistema de remolque trampa que se utilizado en capturas dirigidas sobre ejemplares concretos previamente identificados y localizados .

Sobre este tipo de sistema de captura, remolques trampa o 'culvert', la Junta ha desarrollado un doble sistema de seguridad y activación remota que permite en todo momento visualizar la trampa en tiempo real y seleccionar en qué momento se procede a su activación para evitar atrapamientos o lesiones.

La anestesia del ejemplar capturado, un gran oso macho de unos 200 kilos de peso, trascurrió sin complicaciones y fue monitorizada por el equipo veterinario de la Junta, además de que se realizó un examen físico completo, un análisis hematológico y bioquímico, y se recogieron muestras biológicas y datos biométricos para futuros estudios sobre la especie.

La intervención llevada a cabo en la Montaña Palentina se enmarca en el Plan de Captura y Radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León que desarrolla la Junta, con la colaboración del Grupo de investigación del oso pardo cantábrico del Instituto Mixto en Investigación en Biodiversidad (IMIB, CSIC/Universidad de Oviedo/Principado de Asturias), a través del proyecto 'A step formard the conservation of threatened species in Spain: Brown bear telemetry in the Cantabrian Mountains (bearMOVE; PID2020-114181GB100)' aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y del Gobierno de Cantabria.