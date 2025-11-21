La Junta concede 21 premios a la comunidad educativa por su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha concedido 21 premios a la comunidad educativa de Castilla y León por su compromiso con la solidaridad y la cooperación internacional con una dotación económica total de 65.000 euros, que permitirán a los centros llevar a cabo sus proyectos en este ámbito y que los estudiantes de nivel universitario puedan profundizar en sus investigaciones.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha hecho entrega este viernes de los Premios a Proyectos de Educación al Desarrollo de centros educativos de Castilla y León, así como de los Premios a Trabajos Académicos sobre Cooperación Internacional al Desarrollo a estudiantes de las universidades de la Comunidad.

En su intervención, el consejero ha destacado que la promoción de la educación para el desarrollo en Castilla y León viene recogida como una prioridad para el Gobierno autonómico en el IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2023-2026.

Por ello, la Consejería de la Presidencia ha destinado este año más de 780.000 euros en acciones de este tipo, un doce por ciento más que en 2024, en tanto en cuanto estas "iniciativas representan una gran oportunidad para continuar con el trabajo de concienciación, desarrollo del espíritu crítico, y fomento de la participación de las personas en la erradicación de las desigualdades".

En el apartado de premios a proyectos de educación para el desarrollo en centros educativos de Castilla y León, se han entregado 13 premios, por un valor total de 50.000 euros, con premios individuales de hasta 4.000 euros.

Con esta iniciativa, la Consejería de la Presidencia busca reconocer el esfuerzo de los centros educativos de Castilla y León por formar un alumnado responsable y comprometido con otras realidades.

Al dar visibilidad a las experiencias y proyectos que desarrollan en educación para el desarrollo, ha sostenido el consejero, la Administración autonómica pretende que sirvan de ejemplo y guía para otros centros, a través del fomento de los valores como la cooperación, el respeto y la ayuda a quienes más lo necesitan en el día a día de la labor educativa.

Para González Gago, estos proyectos, que van un poco más allá de la enseñanza tradicional, están dirigidos a promover en los alumnos conocimientos, habilidades, valores y actitudes que permitan abordar los problemas globales que afectan a todos y así garantizar el respeto a los derechos de todos los individuos.

PERFILES DIVERSOS

Los perfiles de los centros que han sido premiados son muy variados ya que se incluyen colegios públicos y concertados, centros rurales y urbanos, abarcan niveles de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y grados de formación profesional, y están repartidos entre las provincias de Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Las actividades que se proponen son tan diversas como los objetivos que se persiguen, puesto que incluyen dinámicas de reflexión y participación para que el alumnado valore la diversidad, comprenda otras realidades y detecte la desinformación.

También fomentan la creatividad y el pensamiento crítico mediante el arte, la radio escolar o proyectos prácticos sobre sostenibilidad, consumo responsable y convivencia, impulsando así una ciudadanía activa, solidaria y comprometida con su entorno.

PREMIOS A TRABAJOS ACADÉMICOS

El consejero de la Presidencia también ha entregado los premios a trabajos académicos de educación superior en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tanto para Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster y Tesis Doctorales.

Además de los estudiantes, también han estado presentes los diferentes tutores o directores académicos que han supervisado la redacción de estos proyectos.

Los ocho trabajos premiados corresponden a alumnos de las cuatro universidades públicas de Castilla y León en Burgos, León, Salamanca y Valladolid donde se han concedido 15.000 euros entre todos los trabajos premiados, con premios individuales de hasta 3.500 euros.

Estos trabajos abordan cuestiones como el análisis del bienestar y la alimentación de la primera infancia hasta la reflexión sobre el impacto del turismo en comunidades vulnerables; pasando por nuevas formas de atención médica a distancia, la mejora de la gestión en organizaciones sociales o los retos que supone actuar ante emergencias ambientales.

También abordan la evaluación de proyectos que buscan garantizar el acceso a servicios básicos, iniciativas para impulsar el reciclaje y el desarrollo local, así como estudios sobre las dificultades y oportunidades de acceso a la educación para grupos históricamente excluidos.

González Gago ha trasladado sus felicitaciones a todos los premiados, y ha mostrado su orgullo por la iniciativa y el nivel de dedicación tanto de toda la comunidad de los centros educativos, como de los autores de trabajos académicos y de los supervisores de sus trabajos.

"Estos premios hablan, por encima de todo, del compromiso que tienen los más jóvenes de Castilla y León con la justicia y la igualdad de oportunidades, y también de la vocación educativa de sus profesores, que tan adecuadamente transmiten estos necesarios valores en las aulas", ha expresado.