La Junta confirma la utilidad de los talleres de CyL Digital para tramitar la tarjeta Buscyl online

SALAMANCA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha consolidado el desarrollo de los talleres formativos puestos en marcha para ayudar a la ciudadanía a solicitar la Tarjeta Buscyl de manera online. El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha visitado este viernes el Espacio CyL Digital de Salamanca, donde ha comprobado la participación y el funcionamiento de estos cursos, que se imparten en las nueve provincias de la Comunidad.

Durante su visita, Ortega ha subrayado que esta iniciativa "demuestra el compromiso de la Junta por acercar la digitalización a todos los ciudadanos, especialmente a quienes encuentran más dificultades para realizar trámites por Internet". En este sentido, ha destacado que los talleres "no solo enseñan a solicitar la Tarjeta Buscyl a través de Internet, sino que también contribuyen a mejorar la autonomía digital y la confianza de los participantes en el uso de la tecnología".

La Tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la web*www.buscyl.es, adjuntando el DNI, mientras que el empadronamiento se verifica de forma automática con el INE, como han apuntado desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en un comunicado recogido por Europa Press.

En cinco días hábiles, el usuario recibe en su correo electrónico un código QR personal, listo para utilizar en cualquier autobús interurbano de la Comunidad incluido dentro de alguna concesión autonómica. Para quienes no disponen de correo electrónico, el QR llega por correo postal, han añadido desde la institución regional.

Este procedimiento digital, han subrayado, permite a los castellanos y leoneses empadronados viajar gratis en el transporte público interurbano. "Es una medida que garantiza la igualdad de oportunidades y una movilidad más accesible para todos", ha señalado el viceconsejero en Salamanca.

Aunque no se descarta el futuro uso de tarjetas físicas, la Junta ha apuntado que el código QR funciona como identificador personal de transporte y puede mostrarse directamente desde el móvil o en formato impreso en el papel remitido por la Junta.

Los conductores disponen de lectores móviles que validan el viaje. "Hablamos de una tecnología sencilla, segura y al alcance de todos, que moderniza el servicio público sin dejar a nadie atrás", ha recalcado Ortega. Los talleres, gratuitos y abiertos a toda la población, se desarrollan de manera periódica en los Espacios CyL Digital y permiten aprender paso a paso el procedimiento online para obtener la Tarjeta Buscyl.

Además, los participantes adquieren conocimientos sobre el uso del correo electrónico, la digitalización de documentos o la ciberseguridad. En paralelo, la Junta ha anunciado que el programa CyL Digital incluirá próximamente otras acciones formativas relacionadas con la Tarjeta Buscyl, como los Demo Days dedicados a aprender a realizar gestiones en línea, como la solicitud online de tarjeta Buscyl o compras en tiendas online. Estas actividades están disponibles desde la página web https://www.cyldigital.es/demo-days. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.cyldigital.es o en el teléfono gratuito 900 909 752.