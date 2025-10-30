La Junta contrata 430 procedimientos quirúrgicos y ortopédicos para pacietnes de Salamanca por 1,13 millones

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 1.135.260 euros para la contratación de 430 procedimientos quirúrgicos generales para pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Derivado de Acuerdo Marco 119/2024, se han contratado 280 procedimientos quirúrgicos generales de cirugía general y digestiva ambulatoria y con hospitalización por un importe de 315.510 euros.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 819.750 euros para la realización de 150 cirugías ortopédicas y de traumatología- sustitución de cadera y rodilla de prótesis-.

El objetivo es cubrir la gran demanda de realización de procedimientos quirúrgicos de pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.