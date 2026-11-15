La Junta convoca un concurso de felicitaciones navideñas creadas con IA entre los alumnos de CyL Digital

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través del programa CyL Digital, ha puesto en marcha el concurso 'Postales de Navidad con IA', una iniciativa que busca fomentar la creatividad, el aprendizaje y el uso práctico de la inteligencia artificial (IA) para diseñar felicitaciones navideñas originales.

El concurso está dirigido a personas mayores de 16 años residentes en la Comunidad que hayan realizado y superado al menos una de las cinco acciones formativas vinculadas a la iniciativa, según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre ellas se encuentran cursos sobre creación de imágenes con IA, manejo de ChatGPT y otras herramientas de IA, diseño con Canva, creación de contenidos interactivos con Genially o creación y edición de contenidos audiovisuales a través de IA.

El plazo de participación permanecerá abierto hasta el 13 de diciembre de 2026, incluido, y, además, para cumplir los requisitos, las acciones formativas deberán haber comenzado a partir del 1 de agosto de 2026 y finalizado, como máximo, el 9 de diciembre de este mismo año.

BASES DEL CONCURSO

Los participantes deberán elaborar una felicitación navideña original e inédita con herramientas de IA y las propuestas tendrán que presentarse en formato de imagen (JPG o PNG) o vídeo (MP4), con una duración máxima de 30 segundos en este último caso.

Además de la creación, cada participante deberá presentar una breve memoria explicativa, de un máximo de dos páginas, en la que detalle las herramientas de inteligencia artificial empleadas, las instrucciones utilizadas para generar los contenidos y el proceso creativo seguido.

Cada persona podrá presentar una única propuesta a través del formulario habilitado en la página web de CyL Digital 'https://navidad.cyldigital.es'.

TRES PREMIOS

El concurso contempla tres premios para las mejores felicitaciones navideñas: un iPad para la propuesta ganadora, un Apple Watch para la segunda clasificada y unos AirPods para la tercera.

El jurado estará formado por profesionales de la comunicación digital evaluará las propuestas en función de criterios como la creatividad y originalidad, el uso innovador de la inteligencia artificial, la calidad técnica y estética, y la claridad del mensaje navideño.

El fallo del concurso se dará a conocer el 21 de diciembre de 2026 a través de la página web y las redes sociales de CyL Digital. Además, las tres propuestas premiadas se difundirán a través de los canales oficiales del programa, para dar visibilidad al talento y a la creatividad de sus autores.

De esta forma, la propuesta pretende acercar las herramientas digitales a la ciudadanía de manera "participativa y motivadora, al tiempo que pone en valor los conocimientos adquiridos a través de las actividades formativas gratuitas del programa CyL Digital".