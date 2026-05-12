La Junta convoca dos programas de formación para trabajadores ocupados por más de 12,5 millones

Un operario - ACERINOX EUROPA

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado este martes dos convocatorias de subvenciones destinadas a financiar programas de formación para trabajadores ocupados durante el periodo 2026-2027, una iniciativa que contará con una inversión superior a los 12,5 millones de euros.

Las convocatorias se dirigirán a entidades de formación o agrupaciones inscritas en el registro correspondiente. Según ha informado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, los programas formativos incluirán acciones presenciales y de teleformación, en las que participará hasta un 30 por ciento de trabajadores desempleados con el fin de reforzar la igualdad de oportunidades. Además, la Administración autonómica valorará la facilidad de acceso para profesionales del medio rural.

La línea de Formación Transversal (FC) dispondrá de un presupuesto inicial de nueve millones de euros para financiar 56 programas multidisciplinares. Esta oferta se renovará con la incorporación de más de 200 nuevas especialidades adaptadas a las demandas actuales del sistema productivo, que sustituirán a conocimientos con escaso uso en el modelo actual.

Por su parte, la línea de Competencias Digitales (PCD) estará dotada con 3,5 millones de euros para el desarrollo de diez programas de alta especialización tecnológica. Estos itinerarios abordarán materias de vanguardia como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el 'big data' o el pilotaje de drones.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde este miércoles. Las entidades solicitantes deberán presentar proyectos con un importe mínimo de 300.000 euros y el desarrollo de las acciones formativas se extenderá hasta el 31 de octubre de 2027.