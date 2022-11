La Junta convoca once becas de comunicación con una dotación de 1.000 euros mensuales

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León publica la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se convocan once becas de Comunicación para 2023 con una dotación económica de 1.000 euros mensuales.

Según recogen las bases reguladoras, podrán presentarse a esta convocatoria todas aquellas personas que estén en posesión del título oficial de licenciado universitario o graduado en la titulación de periodismo y/o en la titulación de comunicación audiovisual en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de las solicitudes (29 de noviembre de 2022).

Asimismo, entre los requisitos que han de cumplirse, los solicitantes deberán haber realizado sus estudios universitarios en cualquiera de las Universidades de la Comunidad de Castilla y León, o bien, estar empadronado en un municipio de Castilla y León en la fecha de publicación de la convocatoria (8 de noviembre de 2022).

Las once becas de Comunicación tendrán aplicación en todas las provincias de Castilla y León. Así, diez plazas se destinarán a las delegaciones territoriales de la Junta en la Comunidad y la undécima se desarrollará en la Dirección de Comunicación. Todas ellas contarán con una remuneración económica mensual de 1.000 euros, detalla la Junta a través de un comunicado.

Los interesados en concurrir a estas becas podrán presentar sus solicitudes (compuestas por un formulario, un currículum vitae europeo y una relación final detallada de los méritos expuestos) desde hoy, 9 de noviembre, hasta el 29 de noviembre de 2022. Todos los documentos necesarios están disponibles para su descarga en la sede electrónica de la Junta y León y pueden presentarse de manera presencial o electrónica.

A las becas de Comunicación no podrán aspirar aquellos solicitantes que hayan sido beneficiarios, en una convocatoria anterior, de una beca de esta Consejería con el mismo objeto o, habiéndolo sido, no haber renunciado a la beca y haber desarrollado esta por un tiempo inferior al período completo para el que se convocaron por causa a él no imputable.

De igual modo, no podrán aspirar a la beca quienes estén realizando un trabajo remunerado en la fecha de fin del plazo de presentación de la solicitud (29 de noviembre de 2022) relacionado con la titulación necesaria para optar a estas becas.