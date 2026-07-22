La Junta declara la Situación Operativa 2 del Infocal en CyL - JCYL

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado la Situación Operativa 2 del Infocal en Castilla y León ya que se están registrando en la Comunidad varios incendios que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección y socorro, así como la simultaneidad temporal y/o concentración espacial de incendios forestales con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y/o 2.

Por esta razón, puede ser necesario que, a solicitud del órgano competente según se establezca en este Plan INFOCAL, sean incorporados medios extraordinarios.

Según los datos del Incendios de Castilla y León, Inforcyl, actualmente hay ocho incendios activos y ocho controlados en la Comunidad, de los cuales dos se encuentran en IGR 2 --en Retortillo de Soria, procedente del fuego iniciado en La Mierla (Guadalajara) y en la localidad leonesa de Villaverde de los Cestos--.

Por otra parte, hay otros dos incendios forestales en IGR 1 en la provincia de Segovia y en la de Ávila. Se trata del fuego de Brieva, donde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha activado ya el dispositivo extraordinario para garantizar la alimentación del ganado de las explotaciones afectadas por el incendio de Brieva, en la provincia de Segovia.

También está en IGR 1 el incendio de Burgohondo (Ávila) en el que trabaja casi una treintena de medios aéreos y terrestres, según la información de Medio Ambiente recogida por Europa Press.