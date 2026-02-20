La Junta decreta el fin de la 'situación 1' del Plan de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones en Segovia

SEGOVIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha decretado el fin de la 'situación 1' de emergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones (Inuncyl) en Segovia, que se mantenía activada desde el pasado martes, 17 de febrero.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León declaró en la tarde de ayer el fin de la alerta ante el riesgo de lluvias, vientos y nevadas en las nueve provincias de la Comunidad al remitir los fenómenos meteorológicos adversos que motivaron su declaración y, de acuerdo con la información hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero, el episodio de avenidas en Segovia ha concluido y en este momento "no existe ninguna estación de aforo en la provincia con avisos", detalla la Junta a través de un comunicado.

Desde el comienzo de este episodio de lluvias intensas y deshielo, la Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha permanecido en coordinación con las administraciones afectadas y el pasado 10 de febrero declaró la 'situación 2' del Inuncyl, y convocó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el que colaboraron todas las administraciones y agentes implicados en la emergencia, entre ellos, la Diputación, la Subdelegación del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Duero, los ayuntamientos de Carrascal del Río, San Miguel de Bernuy, Fuentidueña y Segovia, la jefatura provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Segovia y distintos departamentos de la Junta de Castilla y León.

Con la mejoría de la situación, a principios de esta semana, la delegada territorial declaró el fin de la 'situación 2' del Plan, que se ha mantenido hasta hoy en 'situación 1', concluye la información.