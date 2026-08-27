La Junta defiende que el compromiso con el campo se verá en que la Consejería será "de las que más crezca" en los PGC

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el "compromiso" del Gobierno autonómico con el campo de la comunidad y ha avanzado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental será "de las que más crezca" en los presupuestos generales de la comunidad de 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha defendido el "trabajo intenso" de la Junta con el sector agroganadero justo cuando a las puertas de la sede de la Junta de Castilla y León en Valladolid las organizaciones agrarias llevaban a cabo una concentración en la que exigen medidas ante la mala cosecha de este año.

Fernández Carriedo ha repasado medidas de apoyo al sector, como las ayudas a los precios de los hidrocarburos de las cuales "la mayor parte" las aportan, según defiende, las comunidades autónomas; el "trabajo intenso" con recursos económicos para que la situación de la enfermedad de Newcastle "no recaiga sobre los ganaderos" y a ello ha sumado el trabajo en los presupuestos generales del próximo año.

Como ha apuntado, la Administración autonómica elabora ya los Presupuestos del ejercicio 2027 y ha aseverado que el compromiso es que la Agricultura y Ganadería esté entre las áreas que "más crecimiento tengan".

Este "compromiso claro" con el sector, ha avanzado, se confirmará cuando se cierren finalmente los Presupuestos.