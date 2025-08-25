La Junta defiende que la rebaja de nivel de incendios se ha consultado a directores técnicos y se ajusta al Plan Infocal

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), se reúne con miembros del Ejecutivo autonómico, entre ellos, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández (i), a 13 - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha defendido este lunes que la decisión de rebajar los índices de gravedad potencial (IGR) de varios incendios forestales en la Comunidad se ha adoptado "conforme a lo establecido en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal)" y con "la consulta de todos los directores técnicos".

La Consejería de Medio Ambiente ha recordado, en un comunicado remitido a Europa Press, que el 11 de agosto se elevó la situación operativa a nivel 2, lo que implica que la dirección del Plan corresponde a un Comité de Dirección integrado por la persona titular de la Consejería competente en materia de incendios forestales y la Delegación del Gobierno en Castilla y León, con el apoyo de un Comité Asesor Autonómico.

Entre las funciones de este órgano, conocido como Cecopia, se encuentra la coordinación de todos los Cecopi provinciales en los que se declaren incendios con índice de gravedad 2, ha explicado Medio Ambiente.

Según ha detallado, desde esa fecha se han celebrado dos reuniones diarias, una por la mañana y otra por la tarde, en las que se analiza tanto la evolución global de la emergencia como la situación de gravedad de cada incendio. En este marco, el Comité de Dirección es el encargado de declarar o modificar los IGR en función de la información recibida.

Asimismo, el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones ha precisado que, para homogeneizar criterios, el Cecopia acordó que todos aquellos incendios en los que no hubiera poblaciones desalojadas --o en los que ya se hubieran producido los realojos-- y que no tuvieran vías de comunicación cortadas, debían calificarse con IGR 1.

Asimismo, ha recalcado que los directores técnicos de extinción han sido "consultados" y que han sido ellos quienes han propuesto evacuaciones, confinamientos, realojos o la apertura y cierre de comunicación.