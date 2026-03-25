La Junta desactiva el nivel 2 del PLANCAL tras dar por controlada la fuga de gas en Fuentes de Béjar (Salamanca). - UME

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha informado de la evolución favorable del incidente registrado en un establecimiento industrial de Fuentes de Béjar (Salamanca), originado por una fuga de gas natural licuado durante operaciones de descarga en un depósito del complejo, tras la rotura de un sistema de control.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), celebrada a las 17.00 horas, y ante la evolución favorable de la situación, así como la resolución de la fuga tras la intervención de los equipos de emergencia, se ha acordado desactivar el Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en nivel 2.

Además, se ha dado orden de retirar la Unidad Militar de Emergencias (UME) del operativo, al tiempo que se ha enviado un mensaje a través del sistema ES-ALERT para comunicar a la población el restablecimiento de la normalidad.

El incidente, que motivó la activación de un amplio dispositivo de emergencia y el establecimiento de medidas preventivas como el corte de la autovía A-66, ha quedado resuelto sin que se hayan registrado daños personales.

La situación se considera normalizada tras la intervención de los servicios de emergencia.