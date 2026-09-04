La Junta destina 17.650 euros para la promoción, dinamización y modernización de la Plaza de Abastos de Palencia

Presentación del programa de dinamización de la plaza de abastos. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta destinará este año 17.650,88 euros para actividades de promoción, dinamización y modernización de la Plaza de Abastos de Palencia.

Los fondos proceden de una subvención de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dentro de la línea de ayudas destinada a impulsar la excelencia de los mercados municipales de abastos.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 23.534,50 euros, de los que 17.650,88 euros corresponden a la subvención concedida por la Junta, mientras que el Ayuntamiento de Palencia asumirá con fondos propios la diferencia hasta completar el coste total de las actuaciones, es decir 5.883,62 euros.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado la colaboración entre administraciones y la importancia de comercio local y de proximidad para generar empleo y como componente social y también patrimonial.

Suárez Quiñones ha explicado el Programa de Mercados de Excelencia impulsado recientemente por la Junta para ayudar a los Ayuntamientos a realizar actuaciones de todo tipo para mejorar los mercados.

A través de esta línea de ayudas, la Junta financia el 75 por ciento de los proyectos en localidades de más 20.000 habitantes y del 90 por ciento en municipios más pequeños El consejero ha recordado también que Mercado de Palencia ha recibido ayudas por importe de casi un millón de euros desde 2011.

La última, en 2023, de con una cuantían de 380.000 euros se destinó para obras de eficiencia energética. Además, el año pasado recibió 31.000 euros para un proyecto de taquillas electrónicas.

Por último, Suárez Quiñones ha adelantado que el proyecto que ha presentado este año el Ayuntamiento también ha sido seleccionado. "Está pendiente aún de notificar, pero podemos confirmar ya que también será objeto de subvención", ha apuntado.

Finalmente, el consejero ha insistido que la Junta continúa su compromiso con el comercio de proximidad y los mercados de abastos y ha detallado que el año pasado la convocatoria regional fue de 1,5 millones y este año asciende a los dos millones, de ellos, medio millón de euros son para el programa de Mercados Excelentes.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado la importancia de la cooperación entre administraciones. En este caso, para la dinamización y la creación de una marca propia que servirá para hacer el mercado mucho más atractivo.

En este sentido, la regidora ha recordado que las actuaciones de mejora se unen al proceso de licitación de nuevos puestos recientemente puesto en marcha "que mejorará la imagen del mercado, lastrada por los puestos vacíos" y a la licitación de una limpieza integral que no se ha realizado nunca y para la que se destinarán 25.000 euros. "Se trata de para acompasar actuaciones hacia una apuesta decidida por el mercado", ha señalado.

El proyecto objeto de subvención contempla un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la imagen, promoción y posicionamiento de la Plaza de Abastos, así como a acercarla a nuevos públicos. Entre ellas se incluye el desarrollo de una estrategia de comunicación y marketing, un nuevo diseño de campaña de fidelización y marca, así como diferentes iniciativas para reforzar la identidad del mercado y dar mayor visibilidad a sus comerciantes y productos.

Asimismo, se pondrán en marcha actividades de dinamización y participación ciudadana, como talleres, demostraciones y acciones gastronómicas vinculadas a los productos de los establecimientos de la Plaza. Estas iniciativas buscan convertir el mercado en un espacio más atractivo y activo, favoreciendo la relación entre comerciantes y consumidores y poniendo en valor el producto fresco y el comercio de proximidad.

Estas actuaciones coinciden además con el proceso de licitación de los puestos actualmente vacíos. El Ayuntamiento abrirá próximamente la correspondiente licitación para cubrir estos espacios, si bien hasta el próximo 24 de septiembre tendrán prioridad los comerciantes que ya desarrollan su actividad en la Plaza y quieran ampliar su negocio, especialmente en aquellos puestos que sean colindantes con su establecimiento actual.

El objetivo es poner en valor el comercio de proximidad, atraer nuevos públicos y consolidar la Plaza de Abastos como un espacio comercial moderno, atractivo y dinámico, reforzando su papel como referente del comercio local de la ciudad.