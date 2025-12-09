La Junta destina 26 millones para modernizar 2.200 hectáreas de regadío en la comunidad palentina del Bajo Carrión

Visita de María González Corral a la comunidad palentina del Bajo Carrión. - JUNTA DE CYL

PALENCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha anunciado una inversión superior a los 26 millones de euros del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) para modernizar 2.200 hectáreas de regadío en la comunidad de regantes del Bajo Carrión.

Esta actuación, que afecta a una superficie de 2.300 hectáreas de los municipios palentinos de Carrión de los Condes, Villoldo, Lomas de Campos, Revenga de Campos, Manquillos, San Cebrián de Campos, Rivas de Campos, Paredes de Nava, Perales y Becerril de Campos, se encuentra ejecutada al 42 por ciento. "Ya se han certificado más de 11,2 millones de euros", ha indicado la consejera, en referencia a labores que están centradas en la captación, conducción, construcción de la balsa de regulación e instalación de una planta fotovoltaica para dotar de energía renovable al filtro de limpieza y elementos de control de la propia balsa.

Esta modernización, "que sustituirá el actual sistema de riego actual basado en acequias y gravedad por otro por presión a demanda controlado de forma digital y telemática", se ha planteado buscando aprovechar la orografía de la zona para asegurar la presión en la red de forma natural, sin necesidad de aportar energía eléctrica externa, "con lo que supone de ahorro en la gestión del sistema y, por ende, en la reducción de costes del cultivo", ha explicado González Corral.

La actuación en esta primera fase incluye energía fotovoltaica, lo que permitirá ahorrar entre un 25 y un 30 por ciento de agua, reducir casi totalmente el consumo eléctrico y multiplicar por seis la incorporación de jóvenes agricultores.

Durante su visita a las obras en la localidad palentina de La Serna, González Corral ha destacado que esta intervención es un ejemplo de lo que conseguimos cuando modernizamos regadíos, con una mayor eficiencia hídrica, ahorro energético y explotaciones un 30 por ciento más rentables.

La consejera ha insistido en que la apuesta por la energía solar hará mínima la dependencia de la red eléctrica y ha recordado que la Junta tiene en marcha en la provincia de Palencia inversiones por más de 44 millones de euros en cerca de 10.000 hectáreas. De esa cantidad, 22 millones corresponden a obras ya finalizadas en lo que va de legislatura.

González Corral ha aprovechado su intervención para apuntar a la necesidad de que el Ministerio de Agricultura aporte fondos a SEIASA para activar la segunda fase del proyecto Bajo Carrión y las 6.600 hectáreas totales de la comunidad de regantes, así como las 22.000 hectáreas pendientes en toda la provincia. Además, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que ejecute las obras previstas en el plan hidrológico y aumente la capacidad de regulación de la Cuenca del Duero, que actualmente solo llega al 30 por ciento frente a más del 200 por cien de otras cuencas españolas.

Las obras de modernización de la comunidad de regantes, cuya finalización está prevista para marzo o abril de 2027, incluyen la toma desde el azud, una nueva balsa de regulación y las conducciones principales. En paralelo avanza la concentración parcelaria, con bases definitivas previstas para febrero o marzo de 2026.