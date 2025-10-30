La Junta destina 300.000 euros al proyecto de cicloturismo 'Campos Cycling' en Tierra de Campos

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una aportación dineraria de 300.000 euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (Somacyl) para financiar el proyecto turístico de cicloturismo 'Campos Cycling', con más de 600.000 potenciales usuarios, que está incluido en el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos.

Este plan de desarrollo económico cuenta con una dotación de 63,2 millones de euros para impulsar la industrialización y el emprendimiento en 206 municipios de las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora.

Esta aportación económica a Somacyl tiene como objetivo transformar Tierra de Campos en un destino cicloturista de referencia, aprovechando la extensa red de caminos y carreteras poco transitadas, adecuadas para modalidades ciclistas como carretera y gravel.

Esta iniciativa se centra en la sostenibilidad, la digitalización y la creación de infraestructuras y servicios tanto para los visitantes como para la población local. El proyecto estima un público objetivo de 612.000 potenciales ciclistas procedentes de todo el noroeste de la península, así como usuarios de otros territorios y otros países.

La actuación incluirá el desarrollo del estudio previo para el proyecto cicloturista, la redacción de proyecto de las actuaciones contempladas y el montaje y equipamiento de cuatro instalaciones multiexperiencia dotadas de un circuito de olas, peraltes y otros elementos aprovechando la inercia del movimiento del cuerpo, llamado 'bombeo' y un espacio deportivo de habilidades con diferentes obstáculos y su correspondiente mobiliario básico.

PLAN TERRITORIAL

El Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos (2024-2031), aprobado por la Junta el 21 de noviembre de 2024 tiene como principal objetivo favorecer el desarrollo económico de los 206 municipios de León, Palencia, Valladolid y Zamora, incluidos en el ámbito territorial de este programa de impulso a la actividad empresarial y el empleo.

Prevé medidas, ya en marcha, como ayudas de 15.000 euros para apoyo a emprendedores, bonificación del 50 por ciento en suelo empresarial, puntuación adicional en convocatorias del Icecyl a proyectos en los 206 municipios y ayudas adicionales para contratar trabajadores.

Asimismo, el plan cuenta con medidas singulares en cuatro ejes: de producción agraria tradicional y moderna a través del Banco de Proyectos Innovadores; de patrimonio, industrias culturales y turismo; de energías sostenibles; y el último eje de vivienda y hábitat para retener población.