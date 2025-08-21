Junta destina 40.000 euros a la Plataforma del Tercer Sector para mejorar la formación en inserción sociolaboral

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde, en Consejo de Gobierno, una subvención directa de 40.000 euros para que la Plataforma del Tercer Sector dote de herramientas profesionales a las entidades que la integran con el objetivo de impartir itinerarios de inserción sociolaboral a personas vulnerables.

En concreto, el proyecto que va a desarrollar este 2025 consiste en formar a profesionales del Tercer Sector en la metodología y técnicas de la entrevista motivacional para dotar de "mayor eficacia" a los itinerarios de inserción sociolaboral dirigidos a personas en situación o en riesgo de exclusión social.

En este sentido, la Junta ha subrayado que el Tercer Sector de Acción Social es un "actor esencial" del sistema de Servicios Sociales de Castilla y León y un "gran aliado", ya que las entidades que trabajan sobre el terreno "son las que mejor conocen la realidad de los colectivos más vulnerables de la Comunidad".

La Plataforma del Tercer Sector es la organización "más representativa" de este actor, ya que está integrada por las entidades sociales más numerosas, con más de 34.000 personas entre personal laboral y voluntario. Estas asociaciones realizan una labor "clave" con un segmento de alrededor de 680.000 ciudadanos.

Esta organización aglutina a las entidades sociales de la Comunidad para acudir como interlocutor único y ganar peso y capacidad de influencia en el diálogo con el resto de los actores de la sociedad civil, como los poderes públicos, los agentes sociales, el sector empresarial o los medios de comunicación.