La Junta destina 400.000 euros a modernizar Santa María la Real de Nieva (Segovia) y servicios básicos en varios núcleos

Visita de Luis Miguel González Gago al resultado de las obras de Santa María la Real de Nieva. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SEGOVIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destina 400.000 euros para la modernización de Santa María la Real de Nieva (Segovia) y la mejora de servicios básicos en varias pedanías de este municipio, con la intervención principal en la plaza Mayor..

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha visitado el municipio para conocer las actuaciones en la plaza Mayor que incluyen pavimento, escaleras, barandillas, arbolado y bancos para los vecinos, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la Consejería de la Presidencia ha financiado la renovación de accesos peatonales, la mejora del abastecimiento de agua potable, la actualización del alumbrado público y el suministro eléctrico en las pedanías de Balisa, Hoyuelos, Laguna Rodrigo y Pascuales.

La inversión de 400.000 euros ha permitido también la pavimentación de calles y la colocación de mobiliario urbano en estas localidades de Santa María la Real de Nieva.

En este contexto, el consejero ha destacado el apoyo autonómico a los más de 2.233 municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad con el objetivo de reforzar la cohesión territorial y garantizar oportunidades en el medio rural.