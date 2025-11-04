Junta destina 463.642 euros a las obras de reparación del viaducto sobre el embalse de Almendra, en Zamora

ZAMORA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha adjudicado las obras de reparación del viaducto sobre el embalse de Almendra, en la carretera CL-527, Zamora, para mejorar la seguridad vial y las comunicaciones con Portugal con una inversión de 463.642 euros.

El objetivo de la intervención es garantizar la seguridad de los usuarios en un viaducto "estratégico para" la comunicación transfronteriza y la cohesión territorial y las obras cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses.

El proyecto contempla la reparación de los distintos elementos estructurales (estribos, pilas y tablero), la intervenciones en la superestructura, la mejora de las juntas de tablero y desagües, además de la renovación de los sistemas de contención de vehículos y peatones mediante la instalación de un nuevo pretil y barandilla.

Por otro lado, se va a actuar sobre elementos anexos, como la tubería de abastecimiento que discurre por la acera de la margen derecha y los conductos para cables eléctricos situados bajo el tablero en la margen izquierda.

La necesidad de esta intervención se detectó tras el informe de la inspección sistemática de puentes, que recomendó su reparación para garantizar las condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad.

La carretera CL-527 tiene una extensión de 72 kilómetros y conecta la ciudad de Zamora con la frontera de Portugal, a través de Bermillo de Sayago y Fermoselle, por lo que se trata de una vía muy transitada.

El pasado mes de septiembre la Junta ha llevado a cabo tareas de conservación y mejora en la CL-527, en la travesía de Bermillo de Sayago, destinadas al pavimento de la vía dentro de los contratos de conservación.

Por otro lado, se está redactando, por el Servicio Territorial de Movilidad de Zamora, el proyecto Regularización superficial del firme de la carretera CL-527, entre Pereruela y Bermillo de Sayago, que transcurre por estas localidades y por Fadón.