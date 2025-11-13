La Junta destina medio millón para cofinanciar la contratación de 377 desempleados en zonas rurales de Ávila

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de subvenciones por importe de 499.902 euros destinado a cofinanciar, dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario, la contratación de 377 trabajadores desempleados en las zonas rurales incluidas en los consejos comarcales de Arévalo y Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila.

Para facilitar el desarrollo del programa, la aportación de la Administración autonómica se incrementa en un 25 por ciento con respecto a ejercicios anteriores.

Las subvenciones, gestionadas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se distribuyen entre un total de 38 municipios y van destinadas a complementar las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

El objetivo final de la aportación autonómica es facilitar que los ayuntamientos puedan hacer frente al desarrollo del programa, garantizándoles la financiación de los costes salariales de las personas que contraten.

Con este fin, además, se ha incrementado en un 25 por ciento la aportación de la Junta de Castilla y León, lo que permitirá que las entidades locales puedan hacer frente al incremento de los costes salariales.

El programa está concebido para corregir la problemática de los trabajadores desempleados del sector agrario proporcionándoles un empleo y la experiencia profesional necesaria para mejorar sus oportunidades laborales en estas zonas rurales de la provincia de Ávila.

La subvención se destina a cofinanciar los costes derivados de la contratación temporal de un total de 377 trabajadores en estos ayuntamientos para realizar obras y servicios de interés general y social. Los trabajadores contratados serán, preferentemente, eventuales agrarios desempleados e inscritos en Ecyl, aunque también pueden ser contratados trabajadores fijos discontinuos que se encuentren en periodo de inactividad.

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León subvenciona un importe de 1.326 euros por contrato, a jornada completa y por un período de 90 días. El alta en la Seguridad Social y el comienzo de la actividad deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2025.