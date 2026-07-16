La Junta destinará 10 millones para bonificar el 60% de los peajes de cuatro autopistas ante la "inacción" del Gobierno

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, Cristina Sanchidrián, durante su comparecencia en las Cortes - CORTES

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destinará una dotación inicial estimada de diez millones a una línea de ayudas para bonificar, como mínimo, el 60 por ciento del coste de los peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 para los usuarios recurrentes empadronados en Castilla y León que realicen entre 11 y 40 trayectos mensuales, todo ello ante la "inacción" del Gobierno.

Se trata de una de las principales novedades de la legislatura, ha destacado la consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA, Cristina Sanchidrián, durante su comparecencia en las Cortes para presentar las líneas de trabajo de su Departamento.

En su intervención, la titular de Movilidad ha detallado que la primera convocatoria está prevista dentro del primer presupuesto para 2027 y contará con una dotación inicial estimada de diez millones de euros.

En este sentido, Sanchidrián ha asegurado que se impulsa esta medida como solución ante la "inacción" del Gobierno central, que tiene implantadas bonificaciones en otras autopistas estatales, o las ha liberalizado, y, sin embargo, se "olvida nuevamente" de Castilla y León.