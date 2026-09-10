Junta dice que "no es una inmobiliaria" para comprar el Palacio de Almazán pero asegura apoyo para la restauración

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz-Pico, ha subrayado que la Junta "no es un inmobiliaria" para comprar el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria), pese a las peticiones tras derrumbe de parte de este edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), al que, no obstante, ha garantizado el apoyo técnico y financiero que "pueda requerirse".

Díaz-Pico ha respondido en el Pleno de este jueves a dos preguntas respecto a este edificio del siglo XV, de titularidad privada salvo por un cinco por ciento de titularidad del Ayuntamiento de Almazán.

La procuradora socialista Esther Pérez Pérez ha señalado que el derrumne "no puede presentarse como un accidente imprevisible" puesto que "existían antecedentes, requerimientos e informes que advertían del deterioro" de este inmueble del que la Junta "no puede ser simple asesora".

"La Junta tiene el deber de tutela, es quien aprueba los proyectos y las obras a ejecutar a través de la Comisión de Patrimonio", ha defendido la socialista, para recalcar que al ser BIC debe contar con la protección del Ejecutivo autonómico, por lo que ha reclamado saber cuánto va a aportar este Gobierno y en qué plazos"para no perder el resto del Palacio".

En la misma línea, el procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña ha acusado a la Junta de "incompetencia" con este edificio y el patrimonio cultural de la provincia soriana, y ha exigido que se cumpla la Ley de patrimonio para que el inmueble sea de titularidad pública por compra o expropiación.

Ceña ha reclamado, igualmente, que se restaure de forma "inmediata" el Palacio y se le de un "uso sociocultural", así como ha advertido a la Junta de que no puede poner como "excusa" que la titularidad del edificio es privada y solo mandar cartas a los propietarios para garantizar la conservación.

"Ustedes tienen que ser más serios, no son una ONG para mandar cartitas", ha apostillado, para reclamar que cumplan las "obligaciones de vigilancia de los BIC" de la Comunidad y en caso de ver que no se cumple su protección tomar medidas.

Frente a estas preguntas y peticiones, Díaz-Pico ha aseverado que la Junta rechaza comprar o expropiar el Palacio. "La Junta no es un inmobiliaria", ha indicado, para asegurar que el Ejecutivo colaborará con las actuaciones tras el derrumbe: "Estará presente con el apoyo técnico para su reconstrucción y con el apoyo financiero que pueda requerirse".

No obstante, ha defendido que no se puede "perder de vista las obligaciones de los propietarios, entre los que se encuentra el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE. Así, ha apuntado que serán "exigentes".

"Si de verdad queremos salvar el Palacio, hay que hacer tres cosas. Que los propietarios cumplan, que las administraciones cooperen y que haya un proyecto serio de restauración. Y en las tres van a encontrar a la Junta", ha agregado.