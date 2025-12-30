Junta y Diputación de Segovia recuperan el Premio Internacional 'Sinodal de Aguilafuente'

El consejero de Cultura, Gonzalo SAntonja (izda) y el diputado de Cultura de Segovia, Josá María Bravo. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y la Diputación de Segovia han recuperado el Premio Internacional 'Sinodal de Águilafuente', para "impulsar estudios científicos" sobre el libro en español, su historia y edición.

El galardón está promovido por el departamento autonómico a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la institución provincial, y reconoce investigaciones inéditas sobre la historia del libro y la edición en lengua española, extendiendo la propuesta a investigadores de cualquier parte del mundo que presenten trabajos sobre el libro editado en lengua española.

El consejero de cultura, Gonzalo Santonja, y el diputado de Cultura y vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, han presentado las bases del III Premio Internacional 'Sinodal de Águilafuente', que lleva este nombre en homenaje al primer libro de la historia publicado en español, un escrito sobre el Sínodo de obispos celebrado en Aguilafuente en 1472, que el obispo segoviano Arias Dávila encargó para publicar en Segovia a Juan Poárix.

El Sinodal se considera el primer libro impreso en España y, según ha destacado el consejero Santonja "es una obra en romance castellano donde se muestra cómo Arias Dávila tomaba medidas para la reforma necesaria de la Iglesia, en una época en que los clérigos ya no dominaban el latín, lengua en la que se publicaba hasta entonces".

Santonja también ha recordado que el premio se recupera tras casi dos décadas, pues hubo dos ediciones, en 2006 y 2007. La primera fue ganada por Vicente Bécares, profesor de la Universidad de Salamanca, ya retirado; la segunda, por Fernando Villaseñor (ya fallecido, profesor de Historia en la Universidad de Cantabria).

En ambos premios, el jurado que eligió los ensayos ganadores estaba formado por reputados y prestigiosos especialistas -Víctor Infantes, Martín Abad, Víctor de los Reyes y José Luis del Valle- "de un prestigio y rigor que aseguró la importancia de las obras premiadas, que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua editó de forma primorosa".

El actual premio nuevamente convocado tendrá una periodicidad anual y está dotado con 6.000 euros y su publicación por el ICLL. Ante la presencia del alcalde Águilafuente, Luis Mariano García, y el presidente de la Asociación Sinodal de Águilafuente, Tomás Conde, el diputado de Cultura ha anunciado que la entrega del premio se hará "en la propia localidad de Águilafuente, en su yacimiento arqueológico, en el espacio simbólico del nacimiento de la imprenta en España".

Según ha apuntado Gonzalo Santonja, las bases del premio se harán públicas en breve, a través de canales institucionales y académicos, además de las propias webs de la Diputación de Segovia y la Consejería. El consejero de Cultura espera que la convocatoria atraiga a investigadores "que pueden presentar obras de romance en Castilla, de la imprenta en Méjico o del libro en Guatemala". "Lo importante es que serán trabajos que pueden aprotar conocimiento al libro en español y la edición en español", ha añadido.

Santonja ha finalizado celebrando que, con este premio "Segovia y Castilla y León hacen patria, porque la patria empieza en el idioma".