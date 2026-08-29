La Junta y la Diputación de Segovia refuerzan su colaboración en materia cultural

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, mantiene un encuentro de trabajo con el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel Vicente, y el vicepresidente de la institución provincial, José María Bravo - JCYL

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel Vicente, y el vicepresidente de la institución provincial, José María Bravo, para abordar distintos asuntos de interés relacionados con la cultura, el patrimonio y la actividad cultural en la provincia de Segovia.

En la reunión también ha participado la directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo.

El encuentro se enmarca en la voluntad de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de mantener una interlocución permanente con las diputaciones provinciales y el resto de administraciones, para conocer de primera mano sus necesidades y avanzar en iniciativas que contribuyan a fortalecer la actividad cultural y la difusión del patrimonio de Castilla y León.

Durante la reunión se han repasado diferentes cuestiones vinculadas a la realidad cultural de la provincia, entre ellas el funcionamiento y la prestación de servicios culturales de proximidad a través de los bibliobuses, así como otros proyectos e iniciativas relacionados con la promoción de la cultura y el patrimonio.

Asimismo, se han abordado asuntos relacionados con la actividad del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y con la presencia y desarrollo de distintas iniciativas culturales en Segovia, poniendo de manifiesto el interés de ambas instituciones por mantener abiertas vías de colaboración y coordinación en este ámbito.

El encuentro ha permitido también compartir planteamientos sobre distintos espacios y equipamientos culturales de la provincia, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre ellos, se ha abordado la situación del Palacio Quintanar y las posibilidades de futuro de este espacio, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en el marco de las distintas alternativas que pueden contribuir a reforzar su aprovechamiento y su integración en la vida cultural de Segovia.

En este sentido, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, se ha comprometido a visitar próximamente el Palacio Quintanar para conocer de primera mano su situación y las posibilidades de futuro del espacio y con la firme intención de continuar trabajando conjuntamente.

El consejero ha trasladado a los representantes de la Diputación de Segovia el compromiso de la Junta de Castilla y León con la protección, conservación y promoción del patrimonio cultural segoviano, así como con el impulso de una oferta cultural diversa y accesible en el conjunto de la Comunidad.

En este sentido, ha destacado la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones para aprovechar los recursos existentes y generar nuevas oportunidades para la actividad cultural.