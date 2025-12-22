Junta y Diputación de Zamora actuarán en dos repetidores para mejorar la cobertura televisiva en siete pueblos

ZAMORA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora actuarán en dos repetidores que se ubican en Milles de la Polvorosa y en Peñausende para mejorar la cobertura televisiva en siete pueblos.

Así lo han anunciado este lunes el delegado territorial, Fernando Prada, y el máximo mandatario de la institución provincial, Javier Faúndez, que han comparecido para anunciar un acuerdo en base al cual la Diputación ejecutará las obras y la comunidad autónoma se encargará del mantenimiento.

Ambos lugares han sido elegidos para tratar de llegar a un número elevado de afectados. En total, 8.000, aunque sobre todo los habitantes de Villanueva de las Peras, Santa María de Valverde, Pueblica de Valverde, La Torre de Aliste, Cabañas de Sayago, Mayalde y El Cubo de la Tierra del Vino.

Más allá de esos lugares, el presidente de la Diputación ha admitido las dificultades de hasta 33 localidades de la provincia, según el sondeo realizado por la institución, para poder ver la televisión de manera normal: "Es un medio de información y de entretenimiento", ha lamentado Faúndez, que ha abogado por actuar, no sin antes señalar, como Prada, la "dejadez" del Estado con este asunto.

La Diputación pondrá 65.000 euros del presupuesto de 2025 y otros 65.000 de 2026 para ejecutar estas intervenciones que arrancarán por lugares donde las protestas venían siendo generalizadas desde hace tiempo, como el caso de El Cubo de la Tierra del Vino.

"También mejoraremos el servicio del repetidor de Fadón", ha destacado Faúndez. El plazo de ejecución de las obras será de doce meses, aunque se espera que esos tiempos se puedan recortar.

A partir de ahí, también se prevén intervenciones en lugares como Camarzana de Tera, Alcañices, Pino del Oro o Pedralba de la Pradería en otras fases.