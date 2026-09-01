La Junta y la Diputación de Zamora destinan casi dos millones de euros a la modernización de IFEZA

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, interviene en Ifeza junto al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. - JUNTA DE CYL

ZAMORA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora han destinado casi dos millones de euros a la modernización de las instalaciones del recinto ferial de IFEZA, ubicado a las afueras de la capital zamorana.

Así lo han subrayado este martes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, durante su visita a las dependencias.

En ese marco, González Gago ha destacado que la actuación realizada en este recinto ferial "es una muestra de cómo la cooperación entre administraciones permite hacer realidad proyectos que repercuten directamente en la actividad y en el desarrollo de la provincia".

En este sentido, el consejero ha subrayado que "las diputaciones provinciales desempeñan un papel fundamental en una comunidad como Castilla y León, por su extensión territorial, por el elevado número de municipios, y por la importancia que tiene garantizar servicios públicos de calidad con independencia del lugar en el que residan los ciudadanos".

En lo tocante a IFEZA, entre las principales mejoras se encuentra la climatización integral de la nave principal y de las salas de la primera planta; la ampliación y mejora de la instalación eléctrica de baja tensión; la renovación del pavimento y la señalización de los aparcamientos y viales, que afecta a unos 27.000 metros cuadrados; y la sustitución de los lucernarios de las cubiertas por otros más eficientes y duraderos, junto con otras actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y funcionalidad del recinto.

González Gago ha felicitado al presidente de la Diputación de Zamora por su iniciativa y compromiso para mantener y modernizar estas instalaciones, y ha destacado la importancia de IFEZA como espacio para acoger ferias, encuentros y actividades de carácter económico, empresarial y social: "La colaboración de la Junta de Castilla y León con la Diputación Provincial permite hoy a Zamora contar con unas instalaciones feriales renovadas, más modernas y mejor preparadas para afrontar nuevos proyectos y acoger nuevas actividades", ha destacado.

Por su parte, Faúndez ha remarcado que la Diputación ha aportado casi 900.000 euros de fondos propios para estas actuaciones y ha incidido en que los trabajos, a falta aún del pavimento de una de las naves, se han desarrollado sin parar la actividad en IFEZA.