La Junta y la Diputación de Zamora ponen en marcha la nueva depuradora de Morales de Rey con más de 672.000 euros

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora ponen en marcha la nueva EDAR de Morales de Rey con una inversión de más de 672.000 euros

ZAMORA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Diputación de Zamora han puesto en marcha la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la localidad de Morales de Rey que ha contado con una inversión de más de 672.000 euros.

El presidente de la institución provincial Javier Faúndez Domínguez, y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta y consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez Blázquez, acompañados por el alcalde, Ignacio Palmero García, han visitado esta nueva estación del municipio.

La nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Morales de Rey, con una inversión superior a los 672.000 euros, ha sido concebida como una solución adaptada a las características demográficas y ambientales del municipio, lo que garantiza la eficiencia del sistema a largo plazo y su plena adecuación a los estándares exigidos por la normativa europea y autonómica en materia de depuración.

La instalación ha sido dimensionada para una población equivalente de 768 habitantes, con capacidad para tratar un caudal medio diario de 153,6 metros cúbicos y un caudal punta de hasta 460,8 metros cúbicos al día, lo que permite absorber incrementos estacionales de población y asegurar un funcionamiento estable incluso en situaciones de mayor carga hidráulica.

El sistema de depuración mediante humedal artificial de flujo horizontal destaca por su elevada fiabilidad y por reproducir procesos naturales de eliminación de contaminantes, reduciendo de forma significativa la presencia de materia orgánica y sólidos en suspensión antes del vertido final.

Esta tecnología extensiva minimiza el consumo energético y los costes de mantenimiento, al tiempo que favorece la integración paisajística de la infraestructura en el entorno rural.

La línea de tratamiento se compone de un pretratamiento inicial, una decantación primaria mediante tanque Imhoff y un tratamiento biológico final en humedales artificiales, todo ello complementado con un sistema de automatización y control remoto, que permite una explotación eficiente y segura. Asimismo, la EDAR cuenta con suministro eléctrico a través de paneles fotovoltaicos, reforzando su carácter sostenible y reduciendo la huella de carbono asociada a su funcionamiento.

La actuación ha incluido también la ejecución de los colectores de conexión con la red de saneamiento existente y el emisario de vertido al río Eria, garantizando un retorno al medio natural en condiciones óptimas y contribuyendo a la mejora de la calidad de las aguas del cauce receptor.