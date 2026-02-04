La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE contra el PP por el acto de las águedas en Bermillo (Zamora)

ZAMORA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral ha desestimado la denuncia del PSOE por el acto de las águedas en Bermillo de Sayago, un evento que se celebra cada año con mujeres de toda la provincia y que, en esta ocasión, contó con la presencia del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se limitó a lanzar varios vivas del balcón y a acompañar a las participantes en la fiesta.

En ese sentido, según el documento enviado por el PP, la Junta Electoral rechaza la queja de los socialistas al no observar que se realizaran alegaciones partidistas o tendentes a la consecución del voto para la formación a la que pertenecen los presentes en el evento festivo, entre los que también se encontraban otros cargos como el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

En la misma resolución, la Junta Electoral recuerda que el PSOE había reclamado "declarar la conducta del PP y sus cargos públicos de la provincia de Zamora y Junta de Castilla y León como totalmente improcedente y partidista al utilizar la celebración de la concentración de águedas y convertirla en un acto electoral".

Los socialistas habían señalado igualmente que las publicaciones de los vídeos del Partido Popular de Zamora y de las instituciones aludidas vulneraban la prohibición de anunciar campañas y proyectos de la Administración, en este caso de la Junta de Castilla y León, en periodo electoral.

Sin embargo, la Junta Electoral considera que la participación en el encuentro "no vulnera los principios de igualdad y neutralidad política de las instituciones en periodo electoral". "En ningún momento, durante el desarrollo del acto, ni el presidente de la Junta ni el de la Diputación, pusieron en valor o realizaron alusiones a sus realizaciones o logros", ha zanjado el órgano de control electoral.