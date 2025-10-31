Junta y Empresa Familiar incentivarán el estudio de ciclos técnicos "masculinizados" de FP entre las jóvenes

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aportará más de 200.000 euros para incentivar, a través de un protocolo con la Fundación Empresa Familiar, el estudio de ciclos técnicos "masculinizados" de Formación Profesional entre las jóvenes.

"Es un paso más para seguir avanzando en ese compromiso que tenemos desde el Gobierno de la Junta con la igualdad", ha detallado la 'número dos' del Ejecutivo autonómico durante la firma del acuerdo que se ha llevado a cabo en Valladolid.

El objetivo del protocolo que comenzará a desarrollarse a finales del año para "implantarlo" en 2026 con el propósito de que las jóvenes opten por áreas "muy masculinizadas" como la fabricación mecánica, electricidad y electrónica, energía, construcción y obra civil, robótica o química industrial.

En este contexto, Blanco ha puesto el foco en que en estos sectores productivos, con "mayor proyección en el futuro" al contar con una alta empleabilidad, unos salarios competitivos y un gran potencial de crecimiento; solo son elegidos por un 16 por ciento las alumnas. "En el ámbito de la electricidad y la electrónica, el porcentaje ronda el 1,1 por ciento. En fabricación mecánica, el 0,5 por ciento y en transporte y mantenimiento de vehículos, el uno por ciento. En lo que respecta al sector informático, las mujeres no superan el 2,4 por ciento. Es decir, el mercado demanda perfiles técnicos, pero muchas jóvenes se quedan fuera", ha detallado.

De ahí que este protocolo establezca un marco de colaboración con una serie de actuaciones, en el que la Junta se compromete a aportar 215.000 euros. Unas iniciativas que pondrá en marcha Empresa Familiar y que consisten en el desarrollo de talleres de orientación, sensibilización e información para las alumnas en fase de elección de estudios, con el objetivo de desmontar los prejuicios que rodean a las ramas técnicas de la FP, unas sesiones que también se extenderán a las familias de las alumnas, así como también se formará a los docentes y orientadores.

Además, se llevarán a cabo encuentros con mentoras con el objetivo de que las participantes sean testigo de ejemplos de éxito que les sirvan de inspiración. Por ello, también se realizarán visitas a empresas y centros tecnológicos, para que los conozcan de primera mano. Y, en el transcurso del programa, se van a impartir también sesiones para fomentar el emprendimiento de las alumnas, así como acciones de reconocimiento a estas, a las empresas y a los proyectos más destacados en cuanto a su contribución a 'FP Steam Mujer'.

Todo ello irá acompañado de campañas de comunicación dirigidas a todas las jóvenes de Castilla y León, para mostrarles "todas las posibilidades de estas áreas".

Blanco ha incidido en que el actor elegido para esta promoción es Empresa Familiar por su "profesionalidad", porque en la Fundación están integradas 182 empresas "representativas" de lo que es Castilla y León y que suponen el 14 por ciento del PIB. "Tienen experiencia y tienen práctica", ha apostillado.

Desde la Fundación, su director, Alberto Guerra, ha asegurado que el protocolo "encardina perfectamente" con el propósito de la Empresa Familiar que es "impulsar la empleabilidad de los jóvenes porque incide directamente en la competitividad" de las compañías de la Comunidad y "porque ayuda a crear territorio, a crear comunidad, a hacer un proyecto de comunidad, un proyecto de Castilla y León".

"El colectivo Stem es muy importante y necesario para nuestro tejido económico. Es fundamental y nosotros teníamos que dar un paso adelante y estar en algo en lo que creemos de la mano de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades", ha abundado.

ETAPAS EDUCATIVAS

Con la puesta en marcha de este programa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alcanza "todas" las etapas educativas promoviendo las ramas científicas y técnicas entre las alumnas a través de diferentes iniciativas.

'Stem Talent Girl' es una de ellas. Está dirigida a alumnas de secundaria y de la universidad y este año ya va por su novena edición. Ya se ha formado a más de 8.000 alumnas, ha detallado Blanco durante su intervención, cuenta con once sedes -las nueve provincias de Castilla y León, una en Madrid y otra online- para que ninguna joven de la Comunidad, independientemente de dónde resida -fuera de ella o en el medio rural- se quede sin participar.

El pasado curso formaron parte 1.120 alumnas, un 14 por ciento más que el anterior (983) en 196 centros, una decena más. Cuenta con una red de 489 mentoras y 70 entidades colaboradoras entre empresas e instituciones.

Pero también se puso en marcha la versión para los más pequeños: el programa 'Steam Talent Kids', dirigido a niños y niñas de educación infantil y primaria, con prioridad para los residentes en el medio rural. En esta iniciativa, los alumnos trabajan en la creación de un robot para, posteriormente, participar en competiciones entre los centros. El año pasado participaron 1.515 niños, 101 más que el anterior, distribuidos en 38 centros y que contaron con la colaboración de 87 maestros.

Además, la Junta también cuenta con el programa 'Musiarq', mediante el cual se promueve el interés de los más pequeños por la ciencia y la tecnología a través de la arquitectura y la música. En la última edición formaron parte 916 menores de nueve centros escolares del medio rural, junto a 56 profesionales de la docencia.

Para "cerrar el círculo", la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también fomenta la contratación laboral de las mujeres jóvenes en sectores muy masculinizados, como son los relacionados con las tecnologías. En este caso, se cubre el cien por cien de las cuotas de la Seguridad Social durante un año a las empresas que contraten a una mujer de hasta 30 años, o de ellas mismas si se dan de alta como autónomas. Desde 2024 se han concedido 56 subvenciones -26 el primer año y 30 en lo que va de 2025-, el 40 por ciento de ellas en el medio rural.