La Junta espera a la argumentación jurídica del rechazo del Constitucional a su recurso contra la ley de amnistía

Archivo - Consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en el acto de recuerdo a víctimas del terrorismo - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que la Junta espera a conocer el "contenido" de la argumentación jurídica del rechazo del Tribunal Constitucional (TC) a los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Castilla y León, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana -- comunidades presididas por el PP-- contra la ley de amnistía al 'procés'.

En declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de la renovación del convenio de cooperación técnica internacional entre el Ejecutivo autonómico y la CEOE Castilla y León, González Gago ha precisado que por el momento la Junta solo dispone del fallo del TC al respecto, que se dio a conocer el pasado viernes 21 de noviembre y en el que se desestima los recursos por "pérdida sobrevenida de objeto" de los mismos y se incide en que las alegaciones de inconstitucionalidad formuladas son "básicamente coincidentes con las resueltas" en la sentencia que ya avaló la amnistía el pasado junio salvo en determinados aspectos.

"Yo creo que hay una cuestión evidente y creo que no se ha hecho una lectura adecuada de la primera sentencia", ha apostillado el consejero al respecto, para precisar que el fallo actual está "en línea" con la primera sentencia que dio el TC, en la que se "venía a corroborar que dentro del marco constitucional sí que existe la figura jurídica de la amnistía, aunque no esté regulada y nombrada expresamente".

No obstante, ha advertido de que "a partir de ahí realmente se acometen tres elementos de repulsa o negación de la ley de amnistía muy importantes", "tres grandes críticas" que, tras el fallo de rechazo al recurso, ha subrayado.

En primer lugar, ha apuntado que el TC dice en esa sentencia de junio que la ley de amnistía "no es una ley singular" y, en segundo lugar, que "impide que pueda haber actos de amnistía posteriores a la presentación de la propia ley en el Congreso".

González Gago se ha referido, asimismo, a un "tercer elemento esencial", que "solo se amnistiaba a aquellos que eran proclives y habían realizado actos delictivos tendentes a lograr la independencia" y "no se amnistiaba a todos aquellos ciudadanos que, por contra, pudieron cometer actos violentos o actos delictivos en contra de esa independencia".

"Estos tres elementos suponen una quiebra muy importante de la ley de amnistía en los términos en que fue aprobada por el Congreso y propuesta por el Gobierno del señor Sánchez", ha recordado el consejero, para aseverar que el Constitucional ya efectúo un fallo en el que "le da la vuelta en un 70 por ciento a la ley de amnistía aprobada".