La Junta evacúa y reubica a 601 mayores de doce residencias a causa del incendio en Ávila

Yna persona señala una columna de humo del fuego forestal, a 25 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España). El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) - Mateo Lanzuela - Europa Press

ÁVILA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta ha evacuado desde el jueves a un total de 601 mayores de doce residencias de la tercera edad que se han visto afectadas por el grave incendio que asola la provincia de Ávila.

Diez de ellos han necesitado atención hospitalaria, aunque ha sido básicamente por garantizar la oxigenoterapia, ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, el jueves día 23 fueron trasladadas 90 personas de dos residencias ubicadas en la localidad de El Tiemblo (Residencia Las Palmeras 56 personas, Residencia San Antonio de Padua otras 34), que fueron derivadas por el operativo de la Junta de Castilla y León a la Residencia de las Hijas de la Caridad de Ávila.

El viernes se procedió a la evacuación de otras 93 personas, pertenecientes a tres residencias de ancianos de Cebreros (23 personas), Burgohondo (50) y Hoyo de Pinares (20). Todos ellos fueron derivados a la Residencia Pública de Personas Mayores que la Junta tiene en Ávila.

Y hoy sábado se está procediendo al traslado de 418 ancianos más, pertenecientes a otras siete residencias (Fresnedilla 47 residentes, La Higuera 88, Navahondilla 35, Sotillo dos residencias con 130 personas en total, Piedralabes 65 y Casavieja 53), que serán derivados a centros de otras provincias de Castilla y León al no haber más espacio disponible en la capital abulense.

El operativo de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social (más de 250 profesionales de Servicios Sociales en la provincia de Ávila, más los que sean necesarios de otras provincias) permanecerá activo el tiempo que sea necesario hasta que todas las personas evacuadas puedan volver a sus lugares de origen, garantizando ante todo la salvaguarda de su salud y su bienestar emocional.