La Junta de Gobierno de Segovia aprueba la prórroga de dos años del contrato de la ORA

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la prórroga por dos años del contrato del servicio de regulación del estacionamiento vigilado en la vía pública (ORA), con un coste de 1.347.150,50 euros para la primera anualidad.

Según ha informado la institución municipal en un comunicado, la medida permite garantizar la continuidad del servicio tras el rechazo del pleno municipal en septiembre a la modificación de la ordenanza fiscal de tarifas de estacionamiento propuesta por el equipo de Gobierno, trámite previo necesario para licitar un nuevo contrato.

La prórroga mantendrá las condiciones vigentes y podrá finalizar antes de los dos años si se adjudica y comienza la ejecución de una nueva concesión.

Asimismo, el órgano municipal ha aprobado la revisión de precios del contrato para regularizar las liquidaciones pendientes desde el 29 de noviembre de 2021 hasta el 28 de noviembre de 2025. En este marco, se ha dado el visto bueno al canon que la concesionaria debe abonar al Consistorio por estos cuatro periodos, fijado en un total de 333.141,50 euros.

En materia de transporte urbano, se ha validado la liquidación del quinto año del servicio de autobuses urbanos -del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024-, con un importe reconocido a favor de Avanza Movilidad Integral de 361.925,47 euros.

Además, en el área de personal, se ha acordado el nombramiento como funcionario de carrera de un nuevo agente de la Policía Local tras superar el proceso selectivo.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha certificado la justificación de la subvención de 153.561,28 euros otorgada a la comunidad de propietarios Santo Domingo de Silos para la rehabilitación de su edificio dentro del Entorno Residencial del barrio de San Millán, financiada con 41.310 euros municipales y 112.251,28 euros de fondos europeos.

También se ha dado por justificada la ayuda de 1.375 euros a la Asociación de Vecinos y Amigos Pinilla de Zamarramala para actividades de sus fiestas patronales.

Finalmente, las facturas y certificaciones de obra aprobadas esta semana suman 874.974,12 euros, y se han autorizado dos modificaciones presupuestarias por 8.393,38 y 5.077,54 euros destinadas a costear seguros de vida de la corporación y pólizas colectivas de accidentes.