La Junta impulsa la colaboración entre las redes europeas de información de CyL para acercar las oportunidades de la UE

El consejero de Presidencia, González Gago, con los representantes de instituciones con redes de información particiopantes del proyecto piloto - JCYL

SEGOVIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsa la Red Regional de Información 'Unión Europea en Castilla y León', una iniciativa que une y coordina los esfuerzos de diferentes organismos para acercar la Unión Europea a los estudiantes, trabajadores, autónomos y empresas de la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes esta iniciativa durante un acto en el que ha destacado el compromiso de la Comunidad con el proyecto europeo, y ha resaltado la importancia de la coordinación entre diferentes instituciones para potenciar la información y las oportunidades de la Unión Europea.

Gago ha hecho la presentación en una jornada en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia, acompañado por representantes de la propia universidad, del Ayuntamiento de Segovia y de la Representación de la Comisión Europea en España, instituciones que ya disponen de estas redes informativas que ahora se englobarán en la web piloto www.unioneuropeacastillayleon.eu, que lanza la Administración autonómica y que puede consultar cualquier ciudadano.

Según ha explicado el consejero, esta Red Regional de Información 'Unión Europea en Castilla y León' une y coordina las redes de información de diferentes organismos para facilitar consultas a estudiantes, trabajadores, autónomos y empresas de la Comunidad que desean algún dato sobre la Unión Europea.

La nueva Red reúne redes ya en activo del Ejecutivo autonómico, Centros Europe Direct y Centros de Documentación Europea, y es un proyecto piloto de ocho regiones de Europa, entre ellas Castilla y León, seleccionadas por la Comisión Europea para desarrollar la web única y probar su eficacia como herramienta de consulta ciudadana.

Este espacio digital reúne recursos, noticias, convocatorias y actividades, funciona como una plataforma de comunicación directa con las instituciones europeas y permite a los usuarios expresar dudas, propuestas y comentarios.

El consejero ha destacado que esta Red nace para coordinar y visibilizar los esfuerzos de los organismos que trabajan para acercar Europa a nuestros ciudadanos y ha reafirmado el compromiso de la Junta con Europa y sus valores.

Para González Gago, el ciudadanos debe conocer las políticas y normas europeas, e intervenir en el proceso de su elaboración, un punto en el que ha hecho hincapié en la importancia de informar a la ciudadanía sobre las prioridades, oportunidades y retos que conlleva la construcción del proyecto europeo.

EURES Y LA RED EUROPEA DE EMPRESAS

En su caso, dentro de la nueva Red Regional de Información, la Junta de Castilla y León está presente a través de sus dos redes europeas: Eures y la Red Europea de Empresas.

Eures, como ha recordado el consejero, es una red europea de empleo que facilita la movilidad laboral dentro del Espacio Económico Europeo y los ciudadanos de la Comunidad tienen acceso a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de trabajo, condiciones laborales y evolución del mercado en los distintos países europeos.

Por su parte, la Red Europea de Empresas, gestionada desde el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, apoya a las pequeñas y medianas empresas para innovar, crecer y expandirse internacionalmente, con la búsqueda de socios empresariales y tecnológicos y las ofertas de oportunidades de financiación, convocatorias y normativa.

Además conecta a los empresarios regionales con la Oficina de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, sita en Bruselas.

El consejero ha aprovechado para destacar las ayudas económicas concedidas por el gobierno regional, en 2024, a los Centros Europe Direct en Castilla y León, para actividades de divulgación, formación y participación ciudadana.

También ha recordado el vínculo de la Consejería de la Presidencia con las universidades públicas de Castilla y León, para difundir el conocimiento de los asuntos europeos entre su alumnado.