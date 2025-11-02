La Junta impulsa la I+D empresarial con una nueva subvención a planes estratégicos

VALLADOLID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar planes estratégicos de empresas en materia de I+D.

Esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), busca reforzar la competitividad empresarial y fomentar el empleo de calidad en la Comunidad, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La finalidad de este programa es potenciar las actividades estratégicas de las empresas basadas en la necesidad de la innovación, claves para acelerar la evolución de los sectores estratégicos hacia nuevos modelos de producción más avanzados, eficientes y respetuosos con el medio ambiente, así como hacia nuevos productos de más valor añadido.

La convocatoria se dirige a empresas con centros de trabajo en Castilla y León cuyos planes estratégicos, basados en proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, sean declarados de "especial interés" por la Junta.

Asimismo, la calificación se otorga en función del impacto potencial sobre el tejido social, económico e industrial de Castilla y León recogido en la Estrategia Regional RIS3.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto y se mantendrá vigente hasta que se publique una nueva convocatoria o se declare su cierre.

COSTES SIMPLIFICADOS

En esta convocatoria se ha introducido el uso de costes simplificados (OCS) para el cálculo del presupuesto y de las subvenciones, lo que ha supuesto "una simplificación radical del proceso de justificación".

El presupuesto se ha determinado con la multiplicación de las horas imputadas por el personal técnico por un baremo estándar de coste unitario (BECU), fijado en 33,5 euros/hora.

Además, las ayudas contemplan un presupuesto mínimo de 1 millón de euros para pymes y de 1,5 millones para grandes empresas, con un límite máximo de 3 millones de euros por plan estratégico.

Esta convocatoria da continuidad a la línea de apoyo a los planes estratégicos de I+D que el ICECYL ha convocado desde 2016 y que ha supuesto el apoyo a 238 expedientes con una subvención aproximada de 123 millones de euros y un presupuesto de 442 millones.