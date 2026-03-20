Junta impulsa un maratón por todo CyL para "garantizar" el suministro de sangre en Semana Santa y captar donantes

Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso y Maribel González, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), impulsa su I Ruta de Maratones de Donación de Sangre con el fin de "reforzar" las reservas antes del periodo vacacional de Semana Santa y del puente del 23 de abril y para captar nuevos donantes.

El director gerente del centro, Miguel Ángel Ortiz de Valdivieso, y la directora técnica, Maribel González, han presentado hoy los detalles de esta iniciativa que recorrerá las nueve capitales de provincia y El Bierzo desde el próximo lunes, 23 de marzo y hasta el 31 del mismo mes.

"Las necesidades de sangre son sistemáticas y necesitamos tener unas reservas de 1.110 bolsas que garantiza el abastecimiento para 3-4 días y en Semana Santa las donaciones bajan mucho", ha advertido Ortiz de Valdivieso.

Es la primera vez que el Centro coordina, junto con la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), un despliegue logístico de esta envergadura, articulando una ruta organizada y continuada de maratones provinciales en un corto espacio de tiempo. Este esfuerzo responde a una planificación estratégica que implica a equipos y centros sanitarios, hospitales, hermandades de donantes, ayuntamientos y entidades colaboradoras en todo el territorio autonómico.

La ruta comenzará el lunes 23 de marzo en Ávila; continuará el martes 24 en Burgos, con la participación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU); el miércoles 25 en Segovia y Valladolid; el jueves 26 en León, Salamanca y Soria; el viernes 27 en Palencia, nuevamente en Soria y también en El Bierzo; y concluirá el martes 31 de marzo en Zamora.

La sangre y sus componentes son imprescindibles para las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos oncohematológicos, los trasplantes, la atención a pacientes crónicos y situaciones de urgencia, entre otras actuaciones sanitarias.

Con esta primera ruta coordinada entre las nueve provincias, Castilla y León da un paso más en la consolidación de un modelo de planificación sanitaria proactivo, eficiente y orientado a garantizar la mejor asistencia posible a todos los castellanos y leoneses.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León destaca que donar sangre es un gesto solidario que puede realizarse de forma periódica: hasta seis veces al año en el caso de los hombres y cuatro en el caso de las mujeres y que resulta fundamental mantener un flujo constante de 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales de la Comunidad.

El Chemcyl recuerda que donar sangre es un proceso seguro, sencillo, altruista y de enorme impacto, y anima a todas las personas que cumplan los requisitos a participar en esta campaña y a compartir su gesto para inspirar a otros etiquetando en las redes sociales a @donasangrecyl.

NUEVOS DONANTES

Desde el centro han puesto el foco en los más jóvenes y la necesidad que hay de captar ya que los más de 70.000 donantes habituales en la Comunidad están por encima de los 45 años.

"Con este tipo de campaña también queremos conseguir eso, atraer a este colectivo porque son el futuro estable de la donación para la Comunidad. Nos cuesta llegar a ellos, por eso a partir de primavera llevaremos a cabo acciones específicas para que donen", ha admitido el director gerente.

Un cambio de rumbo que virará el rumbo habitual para ir a los sitios "de ocio". "Con el punto de mira en la Semana Santa, nos hemos dirigido a las Cofradías donde sabemos que hay mucha gente joven y hemos obtenido muy buena respuesta y haremos lo mismo con los clubes deportivos. También acudiremos a conciertos... vamos a cambiar de estrategia porque nos cuesta", ha reiterado.